Un día histórico: las mejores imágenes de los festejos de Argentina en la final

Una camioneta blanca atraviesa Emilio Civit tocando bocina, en la caja va un grupo de chicas que no superan los 20 años con remeras de la Selección argentina y las mejillas celestes y blancas. Las largas melenas rubias se mezclan con las banderas que flamean con el avance del vehículo. Dos amigos caminan abrazados con los ojos empañados, uno lleva la bandera argentina como la capa de un superhéroe.

La calle Las Heras es una sola caravana de punta a punta. Todo está teñido de celeste y blanco: las vidrieras, las caras de los transeúntes, el chaleco de un perro asustado por los bocinazos. "¡Aguante la renoleta!", grita un hombre desde la vereda y arenga al conductor. "Vamos Argentina", gritan desde el añoso auto y sacan la enseña patria. Los colectivos buscan espacios para seguir su recorrido y se encuentran con familias enteras festejando.

La ciudad en un caos, un hermoso caos de canciones, festejos, bombos y alegría. Celebran los ricos, celebran los pobres. Se multiplican los abrazos entre desconocidos que se reconocen en las canciones de cancha. Y como hace cuatro años, el pueblo vuelve a embriagarse con los gritos de gol. Argentina está en final del Mundial 2026 y hasta el domingo no se hablará de otra cosa.