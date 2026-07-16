Este es el millonario premio que aseguró la Selección Argentina por llegar a la final del Mundial 2026

La Selección argentina dio un nuevo paso histórico tras vencer 2-1 a Inglaterra y clasificar a la f inal del Mundial 2026 , donde buscará el bicampeonato frente a España. Además del logro deportivo, el equipo de Lionel Scaloni ya le aseguró a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) un millonario premio económico otorgado por la FIFA.

Con el boleto al partido decisivo confirmado, la AFA consiguió un piso de 33 millones de dólares, cifra que corresponde al subcampeón del certamen. Sin embargo, ese monto todavía puede aumentar si la Albiceleste logra levantar de nuevo la Copa del Mundo.

Más allá del resultado del domingo, la clasificación a la final ya le garantiza a la AFA un ingreso de 33 millones de dólares, ya que ese es el premio correspondiente al subcampeón del Mundial 2026.

La Selección argentina se aseguró un premio millonario tras clasificar a la final.

La diferencia entre terminar primero o segundo será de 17 millones de dólares, por lo que la final también tendrá un fuerte impacto desde el punto de vista económico.

De esta manera, en caso de ganarle a España en la final, la Selección Argentina embolsará 50 millones de dólares, el premio reservado para el campeón y el más alto entregado por la FIFA en la historia de los Mundiales.

Así, la Scaloneta podría superar los 42 millones de dólares que recibió tras consagrarse campeón en Qatar 2022.

Los premios que entrega la FIFA en el Mundial 2026

El Mundial 2026 marcó un nuevo récord en materia de premios económicos, dado que este año la FIFA repartirá 727 millones de dólares entre las 42 federaciones participantes. De ese total, 655 millones se distribuyen según el rendimiento deportivo, mientras que el resto está destinado a cubrir gastos de preparación y logística.

La escala de premios quedó de la siguiente manera:

Solo por participar: 10,5 millones de dólares (1.5 millones para preparación + 9 millones por disputar el torneo).

Eliminados en fase de grupos (puestos 17 al 32): 11 millones de dólares.

Octavos de final: 15 millones de dólares.

Cuartos de final: 19 millones de dólares.

Cuarto puesto: 27 millones de dólares.

Tercer puesto: 29 millones de dólares.

Subcampeón: 33 millones de dólares.

Campeón: 50 millones de dólares.

Con estos valores, el campeón del Mundial 2026 recibirá el mayor premio económico que la FIFA otorgó hasta el momento en una Copa del Mundo.