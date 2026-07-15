Mundial 2026: cuánto dinero gana cada selección por superar cada fase

El Mundial 2026 no solo define al nuevo campeón del fútbol, sino que también reparte la mayor cantidad de dinero registrada en la historia de la competencia. Cada una de las 48 selecciones tiene asegurado un ingreso por participar, mientras que los premios aumentan a medida que los equipos avanzan de fase.

La FIFA estableció una contribución total de US$727 millones vinculada con la competencia. De ese monto, US$655 millones se distribuyen entre las federaciones según la posición alcanzada, mientras que cada seleccionado recibió otros US$1,5 millones para cubrir gastos de preparación, logística y organización.

De esta manera, incluso las selecciones eliminadas durante la primera ronda del Mundial 2026 cuentan con un ingreso millonario. Los equipos ubicados entre los puestos 33 y 48 reciben US$9 millones en premios deportivos. Al sumar el aporte previo, cada federación obtiene al menos US$10,5 millones.

Las selecciones que superaron la primera etapa y finalizaron entre los puestos 17 y 32 reciben US$11 millones. Con el fondo destinado a la preparación, el ingreso total para cada federación alcanza los US$12,5 millones .

Llegar a los octavos de final eleva el premio a US$15 millones. En este caso, al incorporar el aporte inicial, cada seleccionado obtiene un total de US$16,5 millones por su recorrido en el Mundial 2026.

Los ocho equipos que alcanzaron los cuartos de final tienen asignados US$19 millones. Con los fondos utilizados para la preparación, el ingreso total llega a US$20,5 millones.

El campeón del Mundial 2026 recibirá US$50 millones, ocho millones más que Argentina por el título conseguido en Qatar. EFE

La diferencia económica aumenta durante las instancias decisivas. El seleccionado que finalice en el cuarto puesto recibe US$27 millones, mientras que el ganador del partido por el tercer lugar obtiene US$29 millones.

El subcampeón se lleva US$33 millones y la selección que levante la Copa recibe US$50 millones, el premio más alto entregado hasta el momento por la FIFA a un campeón mundial.

Los premios del Mundial 2026 comparados con Qatar 2022

El aumento se observa con mayor claridad al comparar los montos con los entregados durante el Mundial de Qatar 2022. Argentina recibió US$42 millones luego de vencer a Francia y consagrarse campeona, mientras que el ganador del Mundial 2026 obtiene US$50 millones.

La diferencia es de US$8 millones y representa un incremento cercano al 19% en apenas cuatro años. Francia, subcampeona en Qatar, recibió US$30 millones, mientras que el segundo puesto de esta edición entrega US$33 millones.

También aumentó el premio para el tercer lugar. Croacia obtuvo US$27 millones después de completar el podio en Qatar 2022, mientras que el seleccionado que finalice tercero en el Mundial 2026 recibe US$29 millones.

Sin embargo, el crecimiento no es igual en todas las posiciones. Las selecciones eliminadas durante la fase de grupos de Qatar recibieron US$9 millones. En el nuevo torneo, ese premio deportivo se mantiene para los equipos ubicados entre los puestos 33 y 48, aunque el aporte adicional de US$1,5 millones eleva el ingreso mínimo a US$10,5 millones.

La escala completa de premios del Mundial 2026

Los premios deportivos se distribuyen de la siguiente manera:

Campeón: US$50 millones.

Subcampeón: US$33 millones.

Tercer puesto: US$29 millones.

Cuarto puesto: US$27 millones.

Del quinto al octavo puesto: US$19 millones.

Del noveno al decimosexto puesto: US$15 millones.

Del puesto 17 al 32: US$11 millones.

Del puesto 33 al 48: US$9 millones.

A esos valores se agregan los US$1,5 millones entregados a cada federación para la preparación. El dinero es transferido a las asociaciones nacionales y luego cada entidad establece cómo se distribuyen los recursos entre los jugadores, el cuerpo técnico y las distintas áreas vinculadas con la participación.