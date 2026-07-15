Viral en el Mundial 2026: la llamativa campaña publicitaria previa al partido de Argentina vs. Inglaterra
En la previa del crucial evento en este Mundial 2026, comercios y marcas mendocinas como nacionales lanzaron una ingeniosa movida para alentar a la Selección.
La previa de un crucial partido en este Mundial 2026 desató una viral y llamativa campaña de apoyo nacional previo al partido Argentina vs. Inglaterra. Cientos de marcas y comercios decidieron suspender el uso de anglicismos para alentar virtualmente a la Selección.
El folclore en las redes mendocinas y nacionales
La filosa propuesta fue recibida con muchísimo humor y demostró la fiebre mundialista que se vive en todo el país de cara a este enfrentamiento histórico. Desde firmas de lujo como Ricky Sarkany hasta reconocidas cadenas de calzado como Moov, todos se sumaron a una iniciativa que no tardó en despertar interacciones y volverse tendencia absoluta en las redes sociales.
El conocido restaurante y cafetería Jebbs, con fuerte presencia en Mendoza, se sumó al cambio publicando su "Nuevo diccionario, Coffee time por Sale cafecito" y "Happy por llevá dos, pagá uno". Por su parte, Aconcagua Specialty Coffee Roasters transformó directamente su identidad comercial a "Aconcagua tostadero de especialidad" bajo una firme advertencia para su comunidad virtual: “Debido al partido de Argentina e Inglaterra, en esta cuenta queda suspendido el uso de palabras en inglés hasta nuevo aviso”.
El comunicado que unió a los comerciantes
La gran mayoría de estas publicaciones compartidas en Instagram y Facebook comenzaron con el clásico gancho “COMUNICADO IMPORTANTE” para captar la atención de los usuarios de forma inmediata. Bajo esa premisa, la marca de calzado deportivo Moov también marcó su postura nacionalista con placas muy claras: “No vamos a decir Sneakers, vamos a decir Zapatillas” y “No vamos a decir Sale, vamos a decir Liquidación”.
Esta "argentinización" llegó incluso al sector tecnológico y corporativo, donde los teléfonos de Apple pasaron a llamarse "Manzana" (o "DuManzana") y el Silicon Case fue rebautizado simplemente como "Funda de silicona". La propuesta cargada de ingenio sumó miles de interacciones y comentarios de apoyo de los clientes, quienes celebraron la iniciativa y pidieron que esta postura lingüística se mantenga más allá de la competencia deportiva.
“Tendría que ser así siempre”, “Sería genial que continúe así”, o “Sería bueno sostenerlo después del partido pase lo que pase”, son algunos de los millones de comentarios que cosechan los posteos de un sinfín de marcas en todo el país. El ingenio criollo demostró una vez más que el fútbol en Argentina no es solo un deporte, sino una parte fundamental de la identidad cultural y el habla cotidiana.