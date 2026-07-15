Viral en el Mundial 2026: la llamativa campaña publicitaria previa al partido de Argentina vs. Inglaterra

En la previa del crucial evento en este Mundial 2026, comercios y marcas mendocinas como nacionales lanzaron una ingeniosa movida para alentar a la Selección.

Te mostramos como los comercios y marcas del todo el país se sumaron a esta movida de aliento previo al histórico encuentro deportivo.

La previa de un crucial partido en este Mundial 2026 desató una viral y llamativa campaña de apoyo nacional previo al partido Argentina vs. Inglaterra. Cientos de marcas y comercios decidieron suspender el uso de anglicismos para alentar virtualmente a la Selección.

El ingenio de las marcas frente al partido de la Selección con la viral y llamativa campaña publicitaria en la álgida previa. Foto: Instagram Ricky Sarkany El folclore en las redes mendocinas y nacionales La filosa propuesta fue recibida con muchísimo humor y demostró la fiebre mundialista que se vive en todo el país de cara a este enfrentamiento histórico. Desde firmas de lujo como Ricky Sarkany hasta reconocidas cadenas de calzado como Moov, todos se sumaron a una iniciativa que no tardó en despertar interacciones y volverse tendencia absoluta en las redes sociales.

Adiós a los anglicismos gracias al furor que se vive en el país previo al histórico partido. Foto: Instagram Jebbs El conocido restaurante y cafetería Jebbs, con fuerte presencia en Mendoza, se sumó al cambio publicando su "Nuevo diccionario, Coffee time por Sale cafecito" y "Happy por llevá dos, pagá uno". Por su parte, Aconcagua Specialty Coffee Roasters transformó directamente su identidad comercial a "Aconcagua tostadero de especialidad" bajo una firme advertencia para su comunidad virtual: “Debido al partido de Argentina e Inglaterra, en esta cuenta queda suspendido el uso de palabras en inglés hasta nuevo aviso”.

Una divertida propuesta de "argentinización" invade las redes: comercios suspenden el inglés y rebautizan sus productos antes de enfrentar a Inglaterra. Foto: Instagram Aconcagua Specialty Coffee Roasters El comunicado que unió a los comerciantes La gran mayoría de estas publicaciones compartidas en Instagram y Facebook comenzaron con el clásico gancho “COMUNICADO IMPORTANTE” para captar la atención de los usuarios de forma inmediata. Bajo esa premisa, la marca de calzado deportivo Moov también marcó su postura nacionalista con placas muy claras: “No vamos a decir Sneakers, vamos a decir Zapatillas” y “No vamos a decir Sale, vamos a decir Liquidación”.

Furor por la iniciativa de marcas y comercios que eliminan los anglicismos en las redes antes del trascendental cruce de la Selección. Foto: Instagram MOOV Esta "argentinización" llegó incluso al sector tecnológico y corporativo, donde los teléfonos de Apple pasaron a llamarse "Manzana" (o "DuManzana") y el Silicon Case fue rebautizado simplemente como "Funda de silicona". La propuesta cargada de ingenio sumó miles de interacciones y comentarios de apoyo de los clientes, quienes celebraron la iniciativa y pidieron que esta postura lingüística se mantenga más allá de la competencia deportiva.