La lapidaria crítica de la prensa de Francia a una de sus figuras tras la eliminación del Mundial 2026

Tras la eliminación frente a España, la prensa francesa apuntó contra una de las estrellas del equipo y pasó de llenarlo de elogios a cuestionarlo con dureza.

La prensa de Francia liquidó a una de sus estrellas tras la eliminación frente a España.

La eliminación de Francia en las semifinales del Mundial 2026 dejó varios apuntados, pero ninguno recibió tantas críticas como Michael Olise. El mediapunta del Bayern Múnich, que había sido una de las revelaciones del torneo con cinco asistencias, tuvo una floja actuación ante España y fue duramente castigado por la prensa de su país.

El periodista Daniel Riolo fue quien encabezó los cuestionamientos en el programa After Foot de RMC con una frase que rápidamente se volvió viral: “Estábamos todos borrachos. A Olise lo sentaban a la mesa con Zidane y Platini cuando ahora mismo ni siquiera está en la cocina”, disparó, en referencia a las comparaciones que había recibido el futbolista durante la Copa del Mundo.

La prensa francesa liqudió a Michael Olise tras su flojo partido ante España Riolo también explicó por qué considera que el rendimiento del volante cayó ante un rival de mayor jerarquía: “Lo que hizo desde el inicio del torneo fue porque tenía espacio y comodidad. Cuando lo presionaron más rápido en el mediocampo, quedó claro que el rol clásico del número 10 ya no existe en el fútbol actual”, analizó.

Michael Olise quedó en el ojo de la tormenta de la prensa francesa tras la eliminación ante España. EFE Las estadísticas respaldaron, en parte, esa mirada. Frente a España, Olise perdió la pelota en 20 ocasiones, no logró completar ningún regate, sufrió la marca de Rodri durante gran parte del partido y fue reemplazado a los 72 minutos después de una actuación muy por debajo de lo esperado.