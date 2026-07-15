La historia que esconde la camiseta alternativa que usará la Selección argentina ante Inglaterra

La Selección argentina jugará la semifinal con la casaca alternativa, un diseño inspirado en un emblema de la cultura porteña y con historial positivo.

La Selección argentina volverá a vestir este miércoles la camiseta alternativa para enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Pero la elección de la indumentaria va mucho más allá de una cuestión reglamentaria: el diseño rinde homenaje a una de las expresiones culturales más representativas de Buenos Aires y, además, trae consigo un dato que alimenta la ilusión de los hinchas.

La casaca negra utilizada por el equipo de Lionel Scaloni está inspirada en el fileteado porteño, el tradicional estilo artístico nacido a fines del siglo XIX en la Ciudad de Buenos Aires. Sus líneas curvas, espirales, colores intensos y efectos visuales forman parte de una identidad que comenzó decorando carros de transporte y luego se expandió a colectivos, camiones, carteles y distintos íconos urbanos.

El valor cultural del fileteado trascendió las fronteras argentinas en 2015, cuando la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. A partir de esa identidad, Adidas desarrolló la camiseta suplente de la Albiceleste, con un fondo negro y detalles celestes y blancos que, según la propia marca, "captan la pasión y el arte de la cultura argentina".

El significado oculto que tiene la camiseta alternativa que utilizará la Selección argentina frente a Inglaterra La Selección argentina utilizará la camiseta alternativa por segunda vez en el Mundial 2026. EFE No será la primera vez que Argentina utilice esta indumentaria en el Mundial 2026. Ya la había estrenado en el triunfo por 3-1 frente a Jordania durante la fase de grupos y ahora volverá a lucirla en uno de los partidos más importantes del torneo. Además, el uniforme alternativo guarda un curioso antecedente frente a Inglaterra en Copas del Mundo.