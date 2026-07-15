"3 Lion-els": las provocadoras tapas de los diarios británicos antes del choque contra la Selección argentina

La prensa de británica palpita la semifinal del Mundial 2026 con picantes títulos dedicados a Lionel Messi y apelando a la histórica rivalidad futbolística entre ambas naciones.

La previa de la gran semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra ya se juega con fuerza en el terreno mediático. Los principales periódicos británicos inundaron sus portadas con una cobertura especial que mezcla la enorme expectativa deportiva con chicanas directas a Lionel Messi y constantes referencias a una de las rivalidades más emblemáticas de la historia de la Copa del Mundo.

Del juego de palabras de "Daily Star" a la ilusión de "Daily Express" Como suele ocurrir en las horas previas a estos partidos trascendentales, el tabloide británico Daily Star se llevó todas las miradas con la tapa más polémica del día. El diario eligió enviarle un mensaje de doble sentido al capitán argentino utilizando el histórico apodo del seleccionado inglés (los Tres Leones): "3 Lion-els", titularon con ironía, agregando con tono provocador que "parece que Messi apoya a Inglaterra".

Daily Star Por su parte, el Daily Express optó por un enfoque más motivacional para empujar a sus dirigidos por Thomas Tuchel. Con una imponente fotografía de sus principales figuras, Harry Kane y Jude Bellingham, el matutino abrió su edición con un contundente "¡A por ellos!", remarcando que ambos futbolistas "lideran la apuesta del equipo de Inglaterra para llegar a la final de la Copa del Mundo".

Daily Express Escocia se suma a la previa y el plan táctico para frenar a Messi La repercusión de este clásico mundialista no se limitó únicamente a la prensa de Londres. Desde el norte, el diario escocés The Scotsman dedicó un espacio destacado de su portada para analizar detalladamente la clásica rivalidad histórica entre argentinos e ingleses, ilustrando la previa con las imágenes de Messi y Kane cara a cara.

The Scotsman Finalmente, el prestigioso periódico The Daily Telegraph prefirió enfocarse en el plano estrictamente táctico de la semifinal. Mediante un recuadro especial en su primera plana, el diario analizó los detalles del búnker inglés bajo el título "Dentro del plan de Inglaterra para detener a Messi", dejando en claro que la máxima preocupación de los británicos sigue siendo el rendimiento del astro rosarino sobre el césped de Atlanta.