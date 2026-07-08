Así reaccionaron los principales diarios argentinos tras el infartante triunfo de la Selección argentina

Las calles de toda la Argentina se transformaron en un escenario de festejo total tras una de las hazañas más electrizantes de los últimos tiempos en las citas mundialistas. El seleccionado nacional concretó una remontada histórica en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta , anotando tres goles en apenas 13 minutos para revertir un marcador adverso, sellar el 3 a 2 definitivo ante Egipto dentro de los 90 minutos reglamentarios y desatar la euforia colectiva sin necesidad de sufrir en el tiempo suplementario.

Como no podía ser de otra manera, la prensa escrita nacional amaneció rindiéndose a los pies del plantel. Las principales portadas del país coincidieron en colocar a Lionel Messi en lo más alto de sus páginas impresas, inmortalizando los festejos del capitán y símbolo de una Selección que se metió entre los ocho mejores del planeta en este Mundial 2026 .

Las miradas de los editores gráficos combinaron el desahogo, el ingenio popular y el reconocimiento al temperamento del equipo conducido en cancha por el astro rosarino. El repaso por los títulos más destacados de la jornada de prensa muestra el impacto del triunfo:

Clarín: El gran diario argentino optó por un enfoque épico sobre el carácter del equipo y tituló "Cuando todo parecía perdido, el orgullo argentino lo dio vuelta".

La Nación: Con su clásico estilo analítico pero contundente, el matutino resumió la jornada deportiva bajo el título "Remontada épica".

La Nación

Olé: El diario deportivo apeló al ingenio jugando con la cultura del rival africano y estampó en su portada un gigante "Faraónico, Argentina a cuartos".

Olé

Crónica: Fiel a su histórica impronta popular, el medio centró su portada en la figura del capitán con la frase "Messigo emocionando, infartante triunfo ante Egipto".

Crónica

Diario Popular: Destacó la entrega física y el despliegue del plantel nacional en el campo de juego publicando "Con alma y corazón de campeón".

Diario Popular

Página 12: Eligió una faceta más poética y conceptual para ilustrar la resistencia argentina titulando "Corazón coraza".

Página 12

El próximo paso en la ilusión mundialista: Suiza en el horizonte

La algarabía por el pase a los cuartos de final deberá procesarse con velocidad en el búnker de la Selección nacional. Tras la batalla física e institucional que significó el cierre del partido ante el conjunto egipcio, los dirigidos por el cuerpo técnico argentino ya conocen cuál será el próximo obstáculo en el cuadro del torneo norteamericano.

El combinado nacional se medirá el próximo sábado contra el seleccionado de Suiza. El duelo europeo-sudamericano pondrá en juego un boleto directo hacia las semifinales del certamen, alimentando el sueño del bicampeonato mundial de la mano de un Lionel Messi que sigue agigantando su leyenda en cada partido.