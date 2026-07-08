Dibu Martínez hizo una durísima autocrítica tras la remontada épica de Argentina ante Egipto

Tras la infartante remontada de la Albiceleste ante el combinado africano, el Dibu Martínez fue muy autocrítico por su rendimiento en el partido.

El Dibu Martínez dejó de lado la euforia por la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 y sorprendió con una fuerte autocrítica tras el agónico triunfo por 3-2 sobre Egipto. El arquero consideró que no estuvo a la altura de las circunstancias y confesó que sintió que no pudo darle al equipo la seguridad que necesitaba en uno de los partidos más exigentes del torneo.

La durísima autocrítica del Dibu Martínez tras la remontada épica de Argentina ante Egipto "Después del 2-0 me sentí que no pude ayudar a nadie y esa sensación no me gusta. Pienso que ya va a llegar mi momento. Necesito ayudarlos mucho más, ellos me están salvando en varios partidos y me toca hacerlo a mí", expresó el marplatense cuando abandonaba el estadio Mercedes-Benz de Atlanta.

X @TyCSports El Dibu también reveló cómo vivió Lionel Messi el penal fallado durante el primer tiempo y contó qué ocurrió puertas adentro del vestuario: "Leo se sintió culpable en el entretiempo, pero nos ha salvado muchísimas veces, por eso tengo que atajar mejor", afirmó, dejando en claro que el capitán nunca perdió el respaldo del grupo.

Visiblemente emocionado, Martínez explicó además por qué terminó con lágrimas en los ojos luego del encuentro: "Obviamente las lágrimas se dan porque pensás que te vas a casa y no diste lo suficiente. No queremos dejar en vano a nadie y queremos representar como somos, argentinos. Por más que no tengamos lo que tienen los europeos, tratamos de ser felices y dar un poco más", sostuvo.