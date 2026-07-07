El desopilante posteo de Dibu Martínez tras la clasificación de Argentina: "¿Es lo que pasamos todos, no?"

Luego del épico triunfo ante Egipto, Emiliano Martínez compartió una particular foto que resume lo que vivieron millones de argentinos.

Dibu Martínez, otro de los que se emocionó tras la épica remontada de Argentina frente a Egipto.

Emiliano Martínez encontró la forma perfecta de resumir lo que vivieron millones de argentinos frente a Egipto. Mientras Lionel Messi se quebró en llanto por la tensión acumulada y el plantel celebró una remontada inolvidable para meterse en los cuartos de final del Mundial, el arquero de la Selección eligió el humor para cortar con el momento de emotividad.

El posteo viral de Dibu Martínez tras otra infartante clasificación de Argentina Horas después del épico 3-2 en Atlanta, el Dibu compartió un carrete con distintas imágenes del partido. Hubo atajadas, festejos y abrazos con sus compañeros, pero la verdadera joya apareció al final: una foto de un médico tomándole la presión a un paciente. "La última foto es lo que pasamos todos, ¿no? Esto es Argentina", escribió el marplatense, en un posteo que rápidamente explotó en Instagram.

La publicación no tardó en llenarse de reacciones y una de las más festejadas fue la de Ángel Di María. "Jajaja buenísima la última jaja hdp jajaja", comentó Fideo entre risas.

El posteo en Instagram del Dibu Martínez. Foto: @emi_martínez26 El Dibu fue muy autocrítico post partido Más allá de la broma que estalló en redes, el del Aston Villa también hizo una fuerte autocrítica por su rendimiento. "Ya va a llegar mi momento, lo necesito. Ya los voy a ayudar a ellos (sus compañeros)", aseguró, dejando en claro que siente que todavía no mostró su mejor versión en esta Copa del Mundo.