Con Argentina, 6 europeos y 1 africano, así quedaron los cuartos de final del Mundial 2026: días y horarios
Con las clasificaciones de Argentina y Suiza, quedaron definidos los 8 equipos que continúan con vida en el Mundial 2026 en busca del campeonato.
El Mundial 2026 ya entró en instancias decisivas. Este martes finalizaron los octavos con la épica remontada 3-2 de la Selección argentina ante Egipto en Atlanta y la clasificación de Suiza por penales frente a Colombia en Vancouver. De este modo, quedaron definidos los 8 equipos que disputarán los cuartos de final.
Esta segunda instancia de playoffs dejó grandes sorpresas, como la eliminación de Brasil a manos de la Noruega de Erling Haaland, la despedida de una leyenda como Cristiano Ronaldo tras la agónica caída de Portugal frente a España y las derrotas de los tres anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.
Así quedó el cuadro de cuartos del Mundial 2026
Por primera vez desde que comenzó a rodar la pelota en suelo norteamericano hace poco menos de un mes, este miércoles no habrá ningún partido de fútbol. Los cuartos comenzarán a jugarse el jueves desde las 17.00, cuando Francia y Marruecos reediten en Foxborough, Massachussets, la semifinal de Qatar 2022.
De ese mismo lado de la llave, el viernes se medirán desde las 16.00 España y Bélgica en Los Ángeles. Del otro lado del cuadro, en tanto, ambos encuentros se jugarán el sábado: a las 18.00 chocarán Noruega e Inglaterra en Miami, mientras que a las 22.00 Argentina y Suiza se verán las caras en Kansas City.
Días y horarios de los cuartos de final
Jueves 9 de julio
- Francia - Marruecos (17.00, Foxborough)
Viernes 10 de julio
- España - Bélgica (16.00, Los Ángeles)
Sábado 11 de julio
- Noruega - Inglaterra (18.00, Miami)
- Argentina - Suiza (22.00, Kansas City)