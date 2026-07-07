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Cuartos de final

Con Argentina, 6 europeos y 1 africano, así quedaron los cuartos de final del Mundial 2026: días y horarios

Con las clasificaciones de Argentina y Suiza, quedaron definidos los 8 equipos que continúan con vida en el Mundial 2026 en busca del campeonato.

Alejandro Doldán Sánchez

Alejandro Doldán Sánchez

Ya solo quedan 8 equipos en competencia en el Mundial 2026.

Ya solo quedan 8 equipos en competencia en el Mundial 2026.

FIFA

El Mundial 2026 ya entró en instancias decisivas. Este martes finalizaron los octavos con la épica remontada 3-2 de la Selección argentina ante Egipto en Atlanta y la clasificación de Suiza por penales frente a Colombia en Vancouver. De este modo, quedaron definidos los 8 equipos que disputarán los cuartos de final.

Esta segunda instancia de playoffs dejó grandes sorpresas, como la eliminación de Brasil a manos de la Noruega de Erling Haaland, la despedida de una leyenda como Cristiano Ronaldo tras la agónica caída de Portugal frente a España y las derrotas de los tres anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

Así quedó el cuadro de cuartos del Mundial 2026

El cuadro de cuartos de final del Mundial 2026.

El cuadro de cuartos de final del Mundial 2026.

Por primera vez desde que comenzó a rodar la pelota en suelo norteamericano hace poco menos de un mes, este miércoles no habrá ningún partido de fútbol. Los cuartos comenzarán a jugarse el jueves desde las 17.00, cuando Francia y Marruecos reediten en Foxborough, Massachussets, la semifinal de Qatar 2022.

De ese mismo lado de la llave, el viernes se medirán desde las 16.00 España y Bélgica en Los Ángeles. Del otro lado del cuadro, en tanto, ambos encuentros se jugarán el sábado: a las 18.00 chocarán Noruega e Inglaterra en Miami, mientras que a las 22.00 Argentina y Suiza se verán las caras en Kansas City.

Días y horarios de los cuartos de final

Francia y Marruecos reeditarán en cuartos la semifinal de Qatar 2022.

Francia y Marruecos reeditarán en cuartos la semifinal de Qatar 2022.

Jueves 9 de julio

  • Francia - Marruecos (17.00, Foxborough)
España buscará volver a una semifinal después de 16 años, desde que lo lograra por última vez en Sudáfrica 2010.

España buscará volver a una semifinal después de 16 años, desde que lo lograra por última vez en Sudáfrica 2010.

Viernes 10 de julio

  • España - Bélgica (16.00, Los Ángeles)
Erling Haaland protagonizará un atractivo duelo de goleadores contra Harry Kane.

Erling Haaland protagonizará un atractivo duelo de goleadores contra Harry Kane.

Sábado 11 de julio

  • Noruega - Inglaterra (18.00, Miami)
  • Argentina - Suiza (22.00, Kansas City)
Suiza será el rival de Argentina en cuartos de final.

Suiza será el rival de Argentina en cuartos de final.

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