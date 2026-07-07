Con Argentina, 6 europeos y 1 africano, así quedaron los cuartos de final del Mundial 2026: días y horarios

Por primera vez desde que comenzó a rodar la pelota en suelo norteamericano hace poco menos de un mes, este miércoles no habrá ningún partido de fútbol. Los cuartos comenzarán a jugarse el jueves desde las 17.00, cuando Francia y Marruecos reediten en Foxborough, Massachussets, la semifinal de Qatar 2022.

De ese mismo lado de la llave, el viernes se medirán desde las 16.00 España y Bélgica en Los Ángeles. Del otro lado del cuadro, en tanto, ambos encuentros se jugarán el sábado: a las 18.00 chocarán Noruega e Inglaterra en Miami, mientras que a las 22.00 Argentina y Suiza se verán las caras en Kansas City.