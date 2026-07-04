Finalizados los dieciseisavos, así quedaron los octavos del Mundial 2026: días y horarios

Superada ya la primera instancia eliminatoria del Mundial, quedaron definidos los cruces de los 16 equipos que siguen con vida en el certamen.

Este viernes por la noche (madrugada del sábado en Argentina) finalizaron los dieciseisavos del Mundial 2026. Con la clasifiación de Colombia ante Ghana en Kansas City, quedaron definidos los 16 equipos que continúan en carrera y jugarán los octavos de final en busca del trofeo más lindo e importante del fútbol y, por qué no, del deporte en general.

Así quedó el cuadro de octavos del Mundial 2026 El cuadro de playoffs del Mundial 2026. FIFA Ya para los octavos, que comenzarán este mismo sábado desde las 14.00 con el duelo entre Canadá y Marruecos, habrá cruces más que atractivos: Paraguay irá en busca de cazar otra "utopía imposible" frente a la imparable Francia de Kylian Mbappé; Brasil se verá las caras ante la dura Noruega de Erling Haaland; y la Portugal de Cristiano Ronaldo se medirá en un derbi ibérico frente a la España de Lamine Yamal, en una suerte de reedición del choque que tuvieron en Sudáfrica 2010 en esta misma instancia, con vistoria 1-0 de la Furia, que a la postre sería campeona.

En cuanto a la Selección argentina, tras dejar atrás de manera muy sufrida a la sorprendente Cabo Verde, se medirá el martes desde las 13.00 en Atlanta contra la Egipto de Mohamed Salah, que está teniendo una Copa del Mundo histórica en la que por primera vez se pasó a los playoffs y logró meterse entre los mejores 16 equipos del torneo.

Días y horarios de los octavos de final Sábado 4 de julio