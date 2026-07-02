Liam Gallagher agitó la previa de México-Inglaterra y el cantante de Maná le respondió con una chicana: "¡Ubícate, wey!"

El cantante de Oasis pronosticó un 5-0 de Inglaterra sobre México y el líder de Maná no tardó en contestarle con un video que revolucionó las redes.

La previa del cruce entre México e Inglaterra salió de la cancha y llegó al mundo de la música. Dos figuras internacionales protagonizaron un divertido ida y vuelta que rápidamente se volvió viral. Liam Gallagher, histórico cantante de Oasis, encendió las redes sociales al pronosticar una goleada inglesa por 5-0, un comentario que encontró una rápida respuesta de Fher Olvera, líder de Maná, quien salió a defender a la selección mexicana con una chicana.

Todo comenzó cuando el músico británico publicó su pronóstico para el partido del próximo domingo. La respuesta del cantante mexicano no tardó en llegar. Envuelto en una bandera de su país, Fher grabó un video en el que le respondió entre risas: "El cantante de OASIS dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0, a ver, no manches, ubícate wey, ¿5-0? Cálmate, ahí nos vemos el domingo a ver cómo nos va, wey". El mensaje se viralizó rápidamente y fue celebrado por miles de fanáticos.

La respuesta viral de Fher Olvera en defensa de México Fher Olvera de Maná le contestó a Liam Gallagher, cantante de Oasis instagram.com/manaoficial La respuesta del líder de Maná no tardó en recorrer las redes sociales y fue celebrada por miles de hinchas mexicanos, que se sumaron al cruce con memes y mensajes de apoyo. El intercambio entre ambos músicos reflejó el clima de expectativa que genera uno de los partidos más atractivos de los octavos de final, con dos selecciones que llegan al duelo con grandes aspiraciones.

México busca seguir haciendo historia ante Inglaterra Julián Quiñones, delantero de México, es una de las figuras de esta Copa del Mundo. EFE El entusiasmo en México tiene fundamentos deportivos. El equipo dirigido por Javier Aguirre llega a los octavos de final tras vencer 2-0 a Ecuador y completar una campaña histórica, con cuatro triunfos consecutivos y sin recibir goles. Además, logró avanzar con puntaje ideal en la fase de grupos y estableció varias marcas inéditas para el seleccionado anfitrión.