La brutal predicción de Mhoni Vidente para la Selección argentina en el Mundial 2026 en la previa contra Cabo Verde
Con el Mundial 2026 entrando en su etapa decisiva, Mhoni Vidente volvió a compartir sus predicciones sobre el torneo, en especial para la Selección argentina. La astróloga también realizó advertencias sobre posibles riesgos de seguridad y salud durante la competencia.
A medida que avanza el Mundial 2026, las predicciones sobre los posibles campeones del torneo continúan generando repercusión. En una de sus habituales transmisiones, Mhoni Vidente se refirió al presente de la Selección argentina y la ubicó entre los principales candidatos a disputar la definición de la Copa del Mundo.
"Argentina va a ser uno de los finalistas o va a pasar sencillamente. Argentina también trae muy buena suerte", aseguró la astróloga al compartir su visión sobre el equipo dirigido por Lionel Scaloni.
La predicción de Mhoni Vidente para la Selección argentina
Qué otros seleccionados mencionó como favoritos
Además de destacar a la Albiceleste, Mhoni Vidente elogió el desempeño de otras selecciones que considera protagonistas del certamen. Según afirmó, México y Colombia son las grandes revelaciones del Mundial 2026 y anticipó que ambos equipos lograrán imponerse en sus respectivos compromisos.
"Me ha gustado mucho México y Colombia. Son la revelación completamente de esta justa deportiva. Colombia viene ganando y México también. Veo muchos goles", expresó. También pronosticó victorias para España, Portugal e Inglaterra durante la fase eliminatoria.
La advertencia de Mhoni Vidente sobre el Mundial 2026
Más allá de sus predicciones deportivas, la astróloga realizó una advertencia sobre posibles situaciones de seguridad durante el desarrollo del torneo. "No iba a ser tan fácil que definitivamente Donald Trump no iba a pisar callos en Irán, Irak, Pakistán y en la India, en lugares muy fuertes, sin que le tumbaran completamente aviones, sin que le hicieran atentados en aeropuertos, en consulados o si no en los partidos", manifestó.
Asimismo, mencionó a Houston, Chicago y Miami como ciudades que, según su visión, podrían estar más expuestas a esos riesgos y consideró que las autoridades deberían reforzar las medidas de seguridad.
La predicción sanitaria que hizo para Estados Unidos, México y Canadá
Durante la misma transmisión, Mhoni Vidente también se refirió a una posible mayor circulación de enfermedades durante el Mundial 2026. "Sí creo que va a alcanzar a llegar virus de todas las índoles, del ébola, del hantavirus, del rotavirus a Estados Unidos, a México y a Canadá", sostuvo.
De hecho, días atrás, trascendió que hay un brote de "diarrea explosiva" en varios puntos estadounidenses, por lo que hay alerta.