La brutal predicción de Mhoni Vidente para la Selección argentina en el Mundial 2026 en la previa contra Cabo Verde

A medida que avanza el Mundial 2026 , las predicciones sobre los posibles campeones del torneo continúan generando repercusión. En una de sus habituales transmisiones, Mhoni Vidente se refirió al presente de la Selección argentina y la ubicó entre los principales candidatos a disputar la definición de la Copa del Mundo.

" Argentina va a ser uno de los finalistas o va a pasar sencillamente. Argentina también trae muy buena suerte ", aseguró la astróloga al compartir su visión sobre el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Además de destacar a la Albiceleste, Mhoni Vidente elogió el desempeño de otras selecciones que considera protagonistas del certamen. Según afirmó, México y Colombia son las grandes revelaciones del Mundial 2026 y anticipó que ambos equipos lograrán imponerse en sus respectivos compromisos.

"Me ha gustado mucho México y Colombia. Son la revelación completamente de esta justa deportiva. Colombia viene ganando y México también. Veo muchos goles", expresó. También pronosticó victorias para España, Portugal e Inglaterra durante la fase eliminatoria.

Más allá de sus predicciones deportivas, la astróloga realizó una advertencia sobre posibles situaciones de seguridad durante el desarrollo del torneo. "No iba a ser tan fácil que definitivamente Donald Trump no iba a pisar callos en Irán, Irak, Pakistán y en la India, en lugares muy fuertes, sin que le tumbaran completamente aviones, sin que le hicieran atentados en aeropuertos, en consulados o si no en los partidos", manifestó.

Asimismo, mencionó a Houston, Chicago y Miami como ciudades que, según su visión, podrían estar más expuestas a esos riesgos y consideró que las autoridades deberían reforzar las medidas de seguridad.

La predicción sanitaria que hizo para Estados Unidos, México y Canadá

Durante la misma transmisión, Mhoni Vidente también se refirió a una posible mayor circulación de enfermedades durante el Mundial 2026. "Sí creo que va a alcanzar a llegar virus de todas las índoles, del ébola, del hantavirus, del rotavirus a Estados Unidos, a México y a Canadá", sostuvo.

De hecho, días atrás, trascendió que hay un brote de "diarrea explosiva" en varios puntos estadounidenses, por lo que hay alerta.