Un subcampeón del mundo con la Selección argentina está a un paso de jugar en la Premier League

Un futbolista subcampeón del mundo con la Selección argentina está muy cerca de jugar en un equipo recién ascendido a la Premier League.

Un futbolista de la Selección argentina está cerca de jugar en la Premier League.

El mercado de pases europeo entra en su etapa decisiva y Exequiel Palacios podría convertirse en otro futbolista de la Selección argentina en desembarcar en la Premier League. Con dos semanas todavía por delante antes del cierre de la ventana, Ipswich Town realizó una nueva oferta por el mediocampista del Bayer Leverkusen y en Inglaterra existe optimismo respecto de que las negociaciones lleguen a buen puerto.

Exequiel Palacios está a un paso del Ipswich Town Palacios tiene contrato con el conjunto alemán hasta 2030, pero entiende que este puede ser un buen momento para cambiar de aire después de seis temporadas en la Bundesliga. El futbolista surgido de River, además, no participó de los amistosos de pretemporada del Leverkusen luego de haber sido parte del plantel argentino que disputó el Mundial.

Exequiel Palacios está a un paso del Ipswich Town, equipo recientemente ascendido a la Premier League. EFE El interés de Ipswich no es nuevo. El equipo inglés, recientemente ascendido a la máxima categoría, lleva varias semanas negociando por el volante y, según informó el periodista Fabrizio Romano, la nueva propuesta estaría muy cerca de convencer definitivamente al Bayer Leverkusen. De esta manera, el argentino podría afrontar un nuevo desafío en una de las ligas más competitivas del mundo.

Con la posible llegada de Palacios, los argentinos que juegan en la Premier League En caso de concretarse la transferencia, Palacios se sumaría a una importante lista de argentinos que desembarcaron en Inglaterra después del Mundial. Entre ellos aparecen Gerónimo Rulli, flamante arquero del Manchester City, Valentín Barco y Claudio Echeverri, además de Marcos Senesi, quien recientemente cambió Tottenham por Bournemouth. La presencia albiceleste en la Premier continúa creciendo y podría sumar otro nombre en las próximas semanas.