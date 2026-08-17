La decisión del Aston Villa que impacta al Dibu Martínez y puede marcar un antes y un después

Luego de que se frustrara su traspaso a la Juventus, el Aston Villa está a punto de confirmar una noticia que pone en jaque el futuro del arquero argentino.

El mercado de pases volvió a poner a Emiliano Martínez frente a un escenario inesperado. Cuando todo parecía indicar que el arquero de la Selección argentina dejaría de una vez por todas el Aston Villa, su transferencia a la Juventus no prosperó y ahora el problema puede ser todavía mayor.

La Vecchia Signora había mostrado el interés más concreto por el Dibu y se sentó a negociar con el club inglés, pero las diferencias económicas terminaron siendo determinantes. En Birmingham pretendía alrededor de € 15.000.000 para liberarlo y nunca dieron el brazo a torcer.

Ante las incontables trabas, la Juve decidió cambiar de objetivo y acordó la llegada de Vicario, el arquero italiano del Tottenham. Ese movimiento, claro, sacó de escena a un Martínez que, por ahora, seguirá defendiendo la camiseta de los Villanos.

El Aston Villa pagará una fortuna por un arquero: ¿y el Dibu Martínez? No obstante, en las últimas horas se confirmó una noticia que encendió todas las alarmas: el Dibu podría perder su carátula de intocable en el equipo de Unai Emery. ¿El motivo? Aston Villa acaba de cerrar la llegada de Zion Suzuki, el arquero japonés que viene de romperla en el Mundial 2026 y por quien el club desembolsará € 35.000.000 para comprarle su pase al Parma de Italia.