Atento, Dibu Martínez: un gigante europeo que quiere resurgir volvió a la carga por el arquero del Aston Villa

Un histórico equipo del Viejo Continente volvió a reactivar las negociaciones por el Dibu Martínez, quien no juega un partido desde la final del Mundial.

El interés del Dibu Martínez por parte de Juventus volvió a tomar fuerza. Aunque el arquero de la Selección argentina todavía no sumó minutos desde la final del Mundial 2026 ante España, la insistencia del entrenador Luciano Spalletti habría convencido a la dirigencia de la Vecchia Signora de retomar las negociaciones con Aston Villa.

Juventus volvió a la carga por el Dibu Martínez El club inglés, por su parte, no pretende retener al Dibu a cualquier costo y fijó en 10 millones de euros el precio para dejarlo salir. Juventus busca cerrar la operación por una cifra inferior: ofreció 7 millones de euros más otros 3 millones en variables. La diferencia no parece imposible de resolver, aunque será clave para determinar si el argentino finalmente cambia de club en este mercado.

Juventus volvió a la carga por el Dibu Martínez y Aston Villa pide 10 millones de euros para largarlo. EFE Uno de los factores que podría favorecer la salida de Martínez es la postura de Spalletti. El entrenador considera que necesita un arquero con la personalidad y el liderazgo del argentino para afrontar sus próximos desafíos. Sin embargo, desde Italia también contemplan que el Dibu disputó el Mundial con una lesión en uno de sus dedos, por lo que la dirigencia de Juventus no estaría dispuesta a elevar demasiado su propuesta inicial.

La compra que podría acelerar la salida del Dibu del Aston Villa Mientras tanto, Aston Villa ya avanzó en la búsqueda de un reemplazante. El conjunto inglés alcanzó un acuerdo para incorporar al japonés Zion Suzuki, arquero de 23 años que tuvo una destacada participación con su selección. El futbolista pertenecía al Parma y estaba cerca de ser transferido al París Saint-Germain, pero la operación se cayó a último momento por diferencias relacionadas con los intermediarios.