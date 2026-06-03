Atento, Dibu Martínez: aseguran que un gigante de Europa que quiere resurgir va por el arquero de la Selección argentina
Un histórico club europeo y dos veces campeón de la Champions tiene como gran objetivo fichar al Dibu Martínez en el próximo mercado de pases.
El Dibu Martínez volvió a quedar en el centro de la escena del mercado europeo. Desde Italia aseguran que la Juventus, club que pasó de ganar 9 ligas al hilo a no alzar el Scudetto en las últimas 6 temporadas, analiza incorporarlo para la próxima temporada y lo incluyó en una lista de arqueros que el club estudia para reforzar una posición considerada clave dentro del proyecto deportivo.
De acuerdo con medios especializados de Turín y el periodista Gianluca Di Marzio, la dirigencia del elenco italiano que en las últimas seis temporadas solo sumó dos Copas de Italia (2020/21 y 2023/24) y una Supercopa de Italia en 2021, trabaja desde hace varios meses en la búsqueda de un guardameta. Entre las alternativas aparecen el campeón del mundo, el brasileño Alisson Becker y Guglielmo Vicario.
La Juventus va a la carga por el Dibu Martínez
Aunque en las últimas horas surgieron versiones sobre supuestos contactos entre el entorno de Martínez y la institución italiana, fuentes cercanas al futbolista descartaron que existan negociaciones formales. Mientras tanto, la Juventus también evalúa el futuro de Michele Di Gregorio, titular durante la última Serie A y una de las apuestas recientes del club.
Uno de los principales obstáculos para concretar una eventual operación sería el aspecto económico. El arquero argentino tiene un alto valor de mercado y un contrato vigente con Aston Villa, entidad a la que llegó en 2020 y donde se consolidó como una de las figuras más importantes del plantel.
A los 33 años, el Dibu Martínez mantiene vínculo con el conjunto de Birmingham hasta 2029 y afronta una temporada de grandes desafíos, tanto a nivel de clubes como de selección. Tras consagrarse campeón con el Aston Villa y asegurar su presencia en la próxima edición de la Champions League, el marplatense tiene como gran objetivo defender el arco de la Selección argentina en el debut mundialista frente a Argelia el próximo martes 16 de junio en Kansas City.