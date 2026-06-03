Atento, Dibu Martínez: aseguran que un gigante de Europa que quiere resurgir va por el arquero de la Selección argentina

Un histórico club europeo y dos veces campeón de la Champions tiene como gran objetivo fichar al Dibu Martínez en el próximo mercado de pases.

El gigante europeo que va en busca del Dibu Martínez en el próximo mercado de pases.

El Dibu Martínez volvió a quedar en el centro de la escena del mercado europeo. Desde Italia aseguran que la Juventus, club que pasó de ganar 9 ligas al hilo a no alzar el Scudetto en las últimas 6 temporadas, analiza incorporarlo para la próxima temporada y lo incluyó en una lista de arqueros que el club estudia para reforzar una posición considerada clave dentro del proyecto deportivo.

De acuerdo con medios especializados de Turín y el periodista Gianluca Di Marzio, la dirigencia del elenco italiano que en las últimas seis temporadas solo sumó dos Copas de Italia (2020/21 y 2023/24) y una Supercopa de Italia en 2021, trabaja desde hace varios meses en la búsqueda de un guardameta. Entre las alternativas aparecen el campeón del mundo, el brasileño Alisson Becker y Guglielmo Vicario.

La Juventus va a la carga por el Dibu Martínez Aunque en las últimas horas surgieron versiones sobre supuestos contactos entre el entorno de Martínez y la institución italiana, fuentes cercanas al futbolista descartaron que existan negociaciones formales. Mientras tanto, la Juventus también evalúa el futuro de Michele Di Gregorio, titular durante la última Serie A y una de las apuestas recientes del club.

Emiliano Martinez campeón con Aston Villa y dueño de una estadística particular en finales La Juventus va a la carga por el Dibu Martínez en el próximo mercado de pases. EFE

Uno de los principales obstáculos para concretar una eventual operación sería el aspecto económico. El arquero argentino tiene un alto valor de mercado y un contrato vigente con Aston Villa, entidad a la que llegó en 2020 y donde se consolidó como una de las figuras más importantes del plantel.