"Para atrás juegan los cagones": la durísima arenga del Dibu Martínez que se viralizó tras la final perdida

Un día después de la derrota ante España, trascendió un video en el que Dibu Martínez alzó la voz con un tenso pedido a sus compañeros de la Selección argentina.

Con el correr de las horas siguen apareciendo imágenes inéditas de la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España. En ese contexto, y en medio de las versiones y teorías que circularon tras la derrota, se viralizó un video que fue grabado en el entretiempo y tuvo como protagonista a Emiliano Martínez.

La escena ocurrió en uno de los pasillos del MetLife Stadium, cuando los jugadores se preparaban para regresar al campo de juego. Allí, el arquero del Aston Villa tomó la palabra y lanzó un encendido discurso para levantar el ánimo del plantel luego de unos primeros 45 minutos irreconocibles.

La arenga del Dibu Martínez antes del segundo tiempo de Argentina-España "Dale, con el corazón, muchachos. Con el corazón de jugarlo, yendo para adelante, no hacia atrás. Hacia adelante, tenemos más ganas que ellos. Hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante", fue el primer mensaje del Dibu Martínez, que buscó contagiar intensidad y despestar a sus compañeros de cara al segundo tiempo.

Acto seguido llegó una frase que muchos interpretaron como un claro llamado de atención por el rendimiento de la Scaloneta: "Para atrás juegan los cagones, para atrás juegan los cagones, vamos para adelante". Y cerró: "Tres pases y encontramos a Leo (Messi), vamos a hacerlo nosotros de atrás también. Vamos, más vivos que nunca estamos. A ganar, a ganar, a ganar".