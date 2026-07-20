La FIFA eligió dos goles argentinos entre los 12 mejores del Mundial: cuáles son y hasta cuándo se puede votar

Con el Mundial 2026 ya concluido y España como nuevo campeón del mundo , la FIFA puso en marcha una de las últimas elecciones vinculadas al torneo: la del Gol del Torneo Hyundai. Después de revisar las 308 conquistas convertidas durante la Copa del Mundo, el organismo seleccionó las 12 mejores, entre las que aparecen dos tantos de la Selección argentina .

Los elegidos para representar a la Albiceleste son Lionel Messi y Julián Álvarez, autores de dos de las anotaciones más recordadas del certamen. Ahora, ambos buscarán quedarse con el reconocimiento a través de la votación de los fanáticos.

La FIFA confirmó que la elección ya está disponible en su plataforma oficial y que los usuarios tendrán tiempo hasta el 27 de julio para emitir su voto. Una vez finalizado el período de participación, el organismo anunciará cuál fue el gol ganador del Mundial 2026 .

El primer nominado argentino es Lionel Messi, por el gol que convirtió en la victoria 2-0 frente a Argelia durante la fase de grupos. Según describió la FIFA , el capitán recibió el balón de espaldas, avanzó hasta la frontal del área y sacó "un latigazo con su sello característico de velocidad y efecto" que dejó sin respuestas a Luca Zidane.

El otro representante albiceleste es Julián Álvarez , gracias al espectacular remate que marcó frente a Suiza en los cuartos de final. Con el partido igualado en la prórroga y cuando todo parecía encaminarse hacia los penales, el delantero sacó una precisa rosca desde fuera del área para darle la ventaja a Argentina, que finalmente ganó 3-1 y avanzó a las semifinales.

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Los otros candidatos al Gol del Torneo

Además de Messi y Julián Álvarez, la lista confeccionada por la FIFA incluye goles de Kerim Alajbegovic (Bosnia y Herzegovina), Jude Bellingham (Inglaterra), Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde), Erling Haaland (Noruega), Wilson Isidor (Haití), Elijah Just (Nueva Zelanda), Daizen Maeda (Japón), Kylian Mbappé (Francia), Eldor Shomurodov (Uzbekistán) y Ferran Torres (España).

La selección reúne conquistas de distintas instancias del campeonato, desde la fase de grupos hasta la final, con definiciones de larga distancia, jugadas colectivas y acciones individuales que marcaron algunos de los momentos más destacados del torneo.

Hasta cuándo hay tiempo para votar

La FIFA habilitó la votación para que los hinchas de todo el mundo elijan el Gol del Torneo Hyundai entre los 12 finalistas. El plazo para participar permanecerá abierto hasta el 27 de julio, fecha en la que se cerrará la elección.

Tras el cierre de la votación, el organismo anunciará oficialmente cuál fue la conquista favorita de los aficionados y entregará uno de los últimos premios individuales que deja el Mundial 2026.