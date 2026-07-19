¡Millones de aplausos de pie para Argentina! España campeón del mundo 2026

En una final inolvidable disputada en Nueva York, la Selección de España derrotó a la Argentina para consagrarse campeona de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

La Copa Mundial de Fútbol 2026 llegó a su punto culmine este domingo 19 de julio con una victoria española.

La Copa Mundial de Fútbol 2026 llegó a su punto culmine este domingo 19 de julio con una victoria española.

La ilusión del bicampeonato se apagó en el suspiro final. Tras 90 minutos de pura intensidad y un empate sin goles en el tiempo reglamentario, la Selección Argentina cayó derrotada 1-0 ante España en la gran final del Mundial 2026. El escenario del MetLife Stadium de Nueva Jersey albergó un choque táctico de altísimo voltaje entre la campeona de América y la campeona de Europa.

El quiebre del encuentro llegó en el momento más dramático: al minuto de juego del segundo tiempo extra, Ferrán Torres capitalizó una jugada dentro del área para convertir el único gol del partido, dándole a la selección española su segunda estrella histórica tras la conseguida en Sudáfrica 2010.

Tras una asistencia de Nico Williams, Ferrán Torres marcó el 1-0 que le está dando el título del mundo a España ante Argentina. EFE A lo largo de los dos tiempos reglamentarios, los dirigidos por Lionel Scaloni intentaron sostener la estructura que lo llevó a la cima del mundo, apostando a las transiciones rápidas y al liderazgo de Lionel Messi en su sexta cita mundialista. Sin embargo, la frescura y la posesión del conjunto dirigido por Luis de la Fuente terminaron desgastando el físico de los jugadores argentinos con el correr de los minutos.

El gol de Ferrán Torres en la prórroga sentenció un trámite parejo, dejando a Argentina a un paso de la gloria y coronando a España como la nueva campeona del fútbol mundial.