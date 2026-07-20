Tras la final con España, Lionel Messi decide volver a Rosario para resolver su futuro en la Selección

El dolor por la ajustada derrota en el tiempo suplementario ante España todavía está a flor de piel. En un torneo que significó la última función mundialista de Lionel Messi con la camiseta de la Selección argentina —a la espera de la confirmación oficial sobre su continuidad en el equipo nacional—, todas las miradas están puestas en los pasos a seguir del astro rosarino.

A diferencia de la mayoría del plantel, el capitán decidió no emprender el viaje de regreso a Buenos Aires junto a la comitiva oficial . Inmediatamente después de abandonar el estadio en New Jersey, Messi se embarcó en un vuelo privado con destino a Miami , su lugar de residencia actual por su vínculo con el Inter Miami.

Según reveló la periodista Sofía Martínez, el plan del "10" ya está trazado, tras un breve paso por Miami junto a Rodrigo De Paul, Lionel Messi viajará a la ciudad de Rosario dentro de las próximas 24 a 48 horas .

El objetivo del capitán es instalarse en su casa de Funes para descansar junto a su familia, desconectarse tras la alta exigencia del torneo y definir con tranquilidad los próximos pasos de su carrera deportiva.

En paralelo, la delegación oficial que sí retorna al país se encuentra en viaje. El plantel vuela a bordo del avión Airbus A330-202 (matrícula LV-KAN) de Aerolíneas Argentinas, correspondiente al vuelo AR1971 . La aeronave despegó desde Nueva York a las 7:17 hora local (8:17 de Argentina) y tiene previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza alrededor de las 19:00 .

Sin embargo, el chárter no cuenta con el equipo completo. Además de Messi, se confirmaron varias ausencias de peso que tomaron rumbos privados hacia sus lugares de residencia o vacaciones:

Lionel Messi y Rodrigo De Paul: Volaron a Miami antes de su viaje a Rosario.

Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lautaro Martínez: Partieron directamente para comenzar sus períodos de descanso previo a la pretemporada europea.

Giuliano Simeone, Gerónimo Rulli, Nico Paz y Nahuel Molina: También se desvincularon de la delegación en Estados Unidos para reincorporarse a sus respectivos clubes.

Se espera que en Rosario la llegada del capitán vuelva a movilizar a miles de hinchas que buscan transmitirle su agradecimiento eterno tras otra entrega histórica con la camiseta albiceleste.

Así se lo vio al Capitán tras la final