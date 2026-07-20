Shakira reaccionó a la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 y dejó un mensaje que se volvió viral

Tras el triunfo de España en el Mundial 2026, la cantante colombiana le dedicó un sorpresivo mensaje a la Selección Argentina.

Shakira rompió el silencio tras el resultado de España contra Argentina.

Este domingo 19 de julio culminó el Mundial 2026 con el triunfo de España sobre Argentina por 1 a 0, gracias al gol de Ferran Torres en el minuto 106. Pese a la derrota, las redes se llenaron de mensajes de apoyo y reconocimiento para la Selección argentina por parte de destacadas figuras internacionales.

Shakira fue una de las famosas que le dedicó un mensaje a la Scaloneta a través de sus historias de Instagram. Recordemos que la cantante estuvo presente en la mayoría de los partidos de Argentina en este Mundial.

La cantante participó en el show de medio tiempo. Instagram Shakira. Primero, la artista colombiana felicitó a España y a Torres por su gol. Sin embargo, el mensaje más esperado llegó después, cuando se dirigió directamente al equipo de Lionel Scaloni.

"¡A mi gente de Argentina! Estoy muy orgullosa de ustedes, de @Leomessi, el más grande, y agradecida por habernos representando tan bien a todos los latinos en este Mundial 2026", manifestó Shakira.