BMW confirmó los precios del SUV IX3 40

Equipado con tecnología BMW eDrive Gen6, ofrece hasta 637 km de autonomía y una capacidad de carga de hasta 300 kW.

El nuevo BMW iX3 continúa ampliando la nueva era de la movilidad eléctrica premium de BMW con la incorporación del nuevo iX3 40. Esta nueva versión incorpora gran parte de las innovaciones tecnológicas estrenadas por el iX3 50 xDrive, trasladando la experiencia "Neue Klasse" a una configuración concebida para combinar eficiencia, dinamismo y movilidad eléctrica de larga distancia.

El nuevo BMW iX3 40 está equipado con un motor eléctrico síncrono de excitación independiente situado en el eje trasero. Desarrolla una potencia de 235 kW (320 CV) y un par máximo de 500 Nm, proporcionando una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos y una velocidad máxima de 200 km/h. La configuración de propulsión trasera garantiza un comportamiento dinámico especialmente ágil y preciso, manteniendo el característico placer de conducción de BMW.

Características del BMW iX3 40 Precios para España: Nuevo BMW iX3 40 Este modelo no solo destaca por sus prestaciones. Gracias a su nueva arquitectura eléctrica de 800 V y a la sexta generación de la tecnología BMW eDrive (Gen6), el nuevo BMW iX3 40 permite una carga ultrarrápida de hasta 300 kW. Además, su batería de alto voltaje, con una capacidad útil de 82,6 kWh, ofrece una autonomía de hasta 637 km en ciclo WLTP, reforzando tanto la eficiencia como la versatilidad del modelo en el uso diario y en viajes de larga distancia.

Equipamiento del BMW iX3 40 El nuevo BMW iX3 40 también incorpora una nueva experiencia digital y de interacción con el conductor. Entre las principales novedades destaca la nueva generación del BMW Intelligent Personal Assistant, ahora impulsado por inteligencia artificial basada en lenguaje natural y comprensión contextual. El sistema permite una interacción más intuitiva y personalizada, además de nuevas funciones inteligentes capaces de adaptarse a los hábitos de uso del conductor mediante rutinas automatizadas.

La gama BMW iX3 amplía además sus posibilidades de personalización con nuevas pinturas BMW Individual, nuevas llantas aerodinámicas de 21 pulgadas y nuevas opciones de confort y diseño interior.