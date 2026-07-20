Bombazo con la Finalissima entre la Selección argentina y España tras la final del Mundial 2026

A 24 horas del duelo decisivo por la Copa del Mundo, trascendió la posibilidad de que la Selección argentina y España vuelvan a disputar un título este año.

Los dos mejores combinados nacionales del mundo, la Selección argentina y España, se enfrentaron el domingo por la final del Mundial 2026. Los europeos demostraron ayer estar en mejor forma futbolística y física y se impusieron por 1-0 en el alargue, por lo que se quedaron con el trofeo más lindo de todos por los próximos cuatro años.

El de este domingo, sin embrago, no debería haber sido el primer duelo entre ambos, ya que en marzo tendría que haberse jugado en Qatar la Finalissima. Pero entre el conflicto bélico en Medio Oriente y la incapacidad de la AFA, la RFEF, la Conmebol y la UEFA de poder organizar el partido en una nueva fecha y sede, se terminó cancelando.

La Finalissima entre Argentina y España podría jugarse en noviembre Argentina y España podrían volver a verse las caras en noviembre. EFE La disputa del certamen intercontinental quedó pendiente y hasta parecía que no iba a llegar a jugarse nunca. Sin embrago, este lunes, a menos de 24 horas de la final de la Copa del Mundo, trascendió la posibilidad que el choque entre el último campeón de América y el de Europa se lleve a cabo en los próximos meses.

Según adelantó el periodista Fernando Czyz esta mañana, las confederaciones están en contacto y estarían cerca de llegar a un acuerdo para que la supercopa de campeones continentales se juegue en noviembre en Lusail, la sede original, la misma en la que la Scaloneta conquistó el campeonato de Qatar 2022.