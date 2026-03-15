¡Bombazo! La Finalissima entre la Selección argentina y España fue cancelada

Luego de que la UEFA y la Conmebol no llegaran a un acuerdo por una sede, se dictaminó que la edición 2026 de la Finalissima no se juegue.

Con la guerra en Medio Oriente, la posibilidad de que la Finalissima entre la Selección argentina, vigente campeón de la Copa América, y España, campeona de la Eurocopa, se dispute en Qatar el viernes 27 de marzo quedó descartada. Ante ello, dirigentes de la Conmebol y la UEFA se reunieron para evaluar posibles sedes para llevar a cabo el encuentro.

Desde la entidad europea propusieron que el partido se juegue en el Santiago Bernabéu de Madrid, pero a la AFA no estaba de acuerdo, ya que consideraban que la Furia Roja sería local. Por su parte, la Conmebol propuso que el partido se dispute en el Estadio Monumental, pero en otra fecha (el 27 de marzo ACDC toca en la cancha de River).

En el medio también surgieron otras opciones como el Wemble Stadium de Londres, el Stadio Olímpico de Roma, el Estadio Do Dragao de Lisboa y el Hard Rock Stadium de Miami, pero finalmente la UEFA y la Conmebol no llegaron a un acuerdo y este domingo por la mañana se conoció la noticia bomba de que la Finalissima quedó suspendida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2033169370910773509&partner=&hide_thread=false #AHORA - ¡ÚLTIMO MOMENTO! LA FINALISSIMA ENTRE ARGENTINA - ESPAÑA HA SIDO CANCELADA. pic.twitter.com/wPlHaZIRbt — SportsCenter (@SC_ESPN) March 15, 2026 La Finalissima entre Argentina y España quedó suspendida La noticia fue informada por la UEFA, quien sacó un comunicado anunciando oficialmente la cancelación de la edición 2026 del choque entre el campeón de América y el de Europa. Según el organismo, "no fue posible llegar a un acuerdo con Argentina sobre una fecha alternativa", lo que sentenció el destino del trofeo.

A pesar de los esfuerzos por salvar el evento, la UEFA lamentó que "las circunstancias y el tiempo hayan privado a los equipos de la oportunidad de competir por este prestigioso premio en Qatar".