¡Bombazo! La Finalissima entre la Selección argentina y España fue cancelada
Luego de que la UEFA y la Conmebol no llegaran a un acuerdo por una sede, se dictaminó que la edición 2026 de la Finalissima no se juegue.
Con la guerra en Medio Oriente, la posibilidad de que la Finalissima entre la Selección argentina, vigente campeón de la Copa América, y España, campeona de la Eurocopa, se dispute en Qatar el viernes 27 de marzo quedó descartada. Ante ello, dirigentes de la Conmebol y la UEFA se reunieron para evaluar posibles sedes para llevar a cabo el encuentro.
Desde la entidad europea propusieron que el partido se juegue en el Santiago Bernabéu de Madrid, pero a la AFA no estaba de acuerdo, ya que consideraban que la Furia Roja sería local. Por su parte, la Conmebol propuso que el partido se dispute en el Estadio Monumental, pero en otra fecha (el 27 de marzo ACDC toca en la cancha de River).
En el medio también surgieron otras opciones como el Wemble Stadium de Londres, el Stadio Olímpico de Roma, el Estadio Do Dragao de Lisboa y el Hard Rock Stadium de Miami, pero finalmente la UEFA y la Conmebol no llegaron a un acuerdo y este domingo por la mañana se conoció la noticia bomba de que la Finalissima quedó suspendida.
La Finalissima entre Argentina y España quedó suspendida
La noticia fue informada por la UEFA, quien sacó un comunicado anunciando oficialmente la cancelación de la edición 2026 del choque entre el campeón de América y el de Europa. Según el organismo, "no fue posible llegar a un acuerdo con Argentina sobre una fecha alternativa", lo que sentenció el destino del trofeo.
A pesar de los esfuerzos por salvar el evento, la UEFA lamentó que "las circunstancias y el tiempo hayan privado a los equipos de la oportunidad de competir por este prestigioso premio en Qatar".
En un último intento por salvar el encuentro, el ente madre del fútbol europeo propuso disputar el partido el 27 o el 30 de marzo en una sede neutral de Europa, aunque la iniciativa también fue rechazada. Desde la AFA presentaron como alternativa jugarlo después del Mundial, pero la respuesta del organismo europeo fue contundente: debido a que Selección de España no tiene fechas disponibles en su calendario, esa posibilidad quedó descartada.
Finalmente, la AFA manifestó su disponibilidad únicamente para el 31 de marzo, una fecha que para la UEFA resultó “inviable”. Como consecuencia, y para pesar de la entidad europea, esta edición de la Finalissima quedó definitivamente cancelada. En su comunicado, también expresó además su “sincero agradecimiento” a Real Madrid y a las autoridades de Qatar por su colaboración, al tiempo que destacó la “flexibilidad” mostrada por la Real Federación Española de Fútbol para adaptarse a las distintas alternativas planteadas, marcando un claro contraste con la postura argentina.
El comunicado oficial de la UEFA anunciando la cancelación de la Finalissima