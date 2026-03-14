La decisión que analiza la Selección argentina si se suspende la Finalissima con España
En la AFA estudian alternativas para no perder la próxima fecha FIFA si se cae el partido frente a España por el título entre Conmebol y UEFA.
La expectativa por la Finalissima entre la Selección argentina y España sigue abierta, pero el panorama es cada vez más incierto. El encuentro estaba previsto para el 27 de marzo en Qatar, aunque el conflicto bélico en Medio Oriente obligó a buscar una nueva sede y todavía no hay acuerdo entre Conmebol y UEFA.
Ante ese escenario, en la AFA comenzaron a evaluar alternativas para no desperdiciar la próxima fecha FIFA. La idea es que el equipo de Lionel Scaloni pueda sumar trabajo y minutos de competencia en la recta previa al Mundial 2026.
Qué puede hacer la Selección argentina si finalmente no se juega la Finalissima
Según informaron periodistas que siguen la actualidad de la Albiceleste, como Gustavo Yarroch y Nani Senra, una de las posibilidades es que el plantel realice una semana completa de entrenamientos en Ezeiza si finalmente se confirma la suspensión del partido.
Además, la intención sería organizar al menos un amistoso en territorio argentino. En ese contexto, quedaría descartada la exigente gira por Europa que había empezado a evaluarse como preparación antes de la Copa del Mundo.
El tema también involucra a Lionel Messi, quien ya jugó su último partido como local por Eliminatorias y fue ovacionado en el Monumental. Si se organiza un amistoso en el país, el capitán podría volver a presentarse ante los hinchas argentinos en otra jornada cargada de emoción.
Del otro lado, España también empezó a moverse. Según publicó el diario Marca, la federación española ya busca rivales para la fecha FIFA y uno de los candidatos sería Serbia, selección que no clasificó al Mundial 2026 y que tenía programados amistosos en Qatar y Arabia Saudita que fueron cancelados por el conflicto en la región.