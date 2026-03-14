La decisión que analiza la Selección argentina si se suspende la Finalissima con España

En la AFA estudian alternativas para no perder la próxima fecha FIFA si se cae el partido frente a España por el título entre Conmebol y UEFA.

Mientras Argentina y España no se ponen de acuerdo por el día y el lugar de la Finalissima, Scaloni ya trabaja en alternativas.

La expectativa por la Finalissima entre la Selección argentina y España sigue abierta, pero el panorama es cada vez más incierto. El encuentro estaba previsto para el 27 de marzo en Qatar, aunque el conflicto bélico en Medio Oriente obligó a buscar una nueva sede y todavía no hay acuerdo entre Conmebol y UEFA.

Ante ese escenario, en la AFA comenzaron a evaluar alternativas para no desperdiciar la próxima fecha FIFA. La idea es que el equipo de Lionel Scaloni pueda sumar trabajo y minutos de competencia en la recta previa al Mundial 2026.

Qué puede hacer la Selección argentina si finalmente no se juega la Finalissima Selección Argentina amistoso Venezuela Mientras crece la incertidumbre sobre el partido con España, en la AFA ya analizan un plan alternativo para no perder días de trabajo en la previa del Mundial. @Argentina Según informaron periodistas que siguen la actualidad de la Albiceleste, como Gustavo Yarroch y Nani Senra, una de las posibilidades es que el plantel realice una semana completa de entrenamientos en Ezeiza si finalmente se confirma la suspensión del partido.

Además, la intención sería organizar al menos un amistoso en territorio argentino. En ese contexto, quedaría descartada la exigente gira por Europa que había empezado a evaluarse como preparación antes de la Copa del Mundo.

El tema también involucra a Lionel Messi, quien ya jugó su último partido como local por Eliminatorias y fue ovacionado en el Monumental. Si se organiza un amistoso en el país, el capitán podría volver a presentarse ante los hinchas argentinos en otra jornada cargada de emoción.