Godoy Cruz derrotó a Ferro y logró su primera victoria en el nuevo Feliciano Gambarte
Con goles de Vicente Poggi y Nahuel Ulariaga, Godoy Cruz se impuso 2-1 a Ferro y logró su primer triunfo en su renovado estadio. Mirá los goles.
Godoy Cruz derrotó 2-1 a Ferro Carril Oeste en el estadio Feliciano Gambarte, por la quinta fecha de la Primera Nacional, y no solo consiguió su primera victoria en el campeonato sino que logró su primer éxito desde que volvió al barrio.
El Bodeguero no ganaba desde el 1º de septiembre, cuando se impuso como visitante ante Platense en el torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. Como local, en tanto, su último festejo había sido el 28 de abril en el Malvinas Argentinas frente a Atlético Tucumán.
Para encontrar la última victoria en el estadio Feliciano Gambarte había que remontarse hasta agosto de 2021. En plena pandemia, Godoy Cruz se había impuesto 2-1 ante River.
El primer gol del Tomba fue convertido por Vicente Poggi, a los 7 minutos del primer tiempo. El mediocampista uruguayo recibió un centro de "Toto" Pozzo y definió cruzado.
Vicente Poggi marcó el primer gol del Tomba ante Ferro
Tras el gol, el partido estuvo detenido durante 4 minutos debido a que un nutrido grupo de barras de Godoy Cruz -con el rostro tapado- se subieron al alambrado con la clara intención de tratar de suspender el partido. Finalmente, se bajaron y el encuentro continuó.
El Expreso volvió a avisar a los 16 minutos con un derechazo desde el vértice del área de Martín Pino que controló bien el arquero de Ferro.
A los 31 minutos llegó el segundo de Godoy Cruz. Nahuel Ulariaga se filtró a espaldas de la defensa, capitalizó una salida fallida del arquero y alcanzó a tocar la pelota con lo justo. El balón avanzó despacio y terminó entrando con suspenso, lo que desató el festejo en las tribunas.
Ulariaga aprovechó un error y no perdonó
En el segundo tiempo, durante el primer cuarto de hora, el Tomba manejó la pelota y merodeó el área rival, sobre todo con centros imprecisos, una constante en estas primeras fechas que no lograron generar peligro claro.
Cuando el partido entraba en la recta final, a los 38 minutos, Ferro encontró el descuento en la primera ocasión clara que tuvo en el complemento. Franco García le ganó la espalda a la defensa y definió entre las piernas del arquero Ramírez para ponerle suspenso al cierre.
El descuento de Ferro le puso suspenso al final
Con el correr de los minutos, Godoy Cruz resistió los intentos de un rival que fue con más empuje que claridad en busca del empate. El impulso de Ferro, sin embargo, se frenó con la expulsión del delantero Emanuel Dening, que vio la roja tras pisar dos veces a un jugador del Tomba que estaba en el piso.
El desahogo llegó con el pitazo final de Bryan Ferreyra. Desde las tribunas bajó un estallido que se trasladó al campo de juego, donde varios futbolistas se dejaron caer al césped tras sacarse una pesada mochila de encima. En la próxima fecha, Godoy Cruz visitará a Chaco For Ever, en un partido que en principio se jugaría el sábado a las 21, a la espera de confirmación oficial de la AFA.