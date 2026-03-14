La llamativa decisión de Claudio Úbeda con el once de Boca para visita a Unión de Santa Fe

A pesar de algunos rumores que circularon durante la semana, Claudio Úbeda repetiría el mismo once que goleó a Lanús y que viene de empatar ante San Lorenzo.

Claudio Úbeda tiene definido el once para visitar a Unión y sorprendería a todos los hinchas de Boca.

Luego del empate frente a San Lorenzo en la Bombonera, los hinchas de Boca explotaron contra Claudio Úbeda no solo por el resultado sino porque el DT hizo ¡un solo cambio! durante los 90 minutos.

Ante ello, durante la semana comenzaron a circular algunas noticias de que el Sifón iba a meter mano en el once que goleó 3-0 a Lanús en la Fortaleza e igualó 1-1 en el clásico frente al Ciclón, pese a que el propio entrenador dijo en conferencia de prensa que se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo.

Boca 1-1 San Lorenzo. Apertura 2026 Boca viene de empatar ante San Lorenzo e irse silbado por sus hinchas. FotoBaires Finalmente y tras la práctica de fútbol de este sábado por el mediodía, Claudio Úbeda tomó una llamativa decisión en el once que visitará este domingo a las 22:00 a Unión de Santa Fe en el 15 de Abril.

Claudio Úbeda repetirá el once que empató con San Lorenzo El DT planteó el ensayo táctico previo al choque ante el Tatengue y definió que, por tercera vez consecutiva, repetirá la formación para el Xeneize vuelva a sumar de a tres en el Torneo Apertura.