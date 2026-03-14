El comunicado que Boca le envió a sus socios sobre la ampliación de la Bombonera

Luego de la entrevista de Juan Román Riquelme, Boca se comunicó con la masa societaria vía mail y dio detalles del proyecto para agrandar la Bombonera.

La tan ansiada y necesaria ampliación de la Bombonera parece estar cada vez más cerca de dejar de ser un sueño para convertirse en una realidad. Boca Juniors está avanzando para que comiencen de una vez por todas las obras con la meta de poder llegar a una capacidad de 84.000 espectadores cuando todo finalice.

Días atrás recibieron una gran noticia, ya que Ferrosur les dio el permiso para empezar a construir las torres en la zona aledaña donde pasan las vías del tren. Esto fue confirmado este viernes por Juan Román Riquelme en El Canal de Boca, tras lo cual el club emitió un comunicado oficial que le fue enviado a medianoche a los socios vía mail en el que replicaron los detalles del estado del "anteproyecto".

El comunicado de Boca sobre la ampliación de la Bombonera Comunicado Boca Ampliación Bombonera Boca se comunicó con sus socios vía mail. Prensa Boca Juniors "La propuesta contempla la construcción de cuatro torres equipadas con ascensores y escaleras, que funcionarán como accesos para el público. Estas estructuras estarán conectadas con las tribunas mediante puentes peatonales que atravesarán por encima de las vías ferroviarias, permitiendo mejorar el acceso y la circulación de socios, socias e hinchas", detalla el texto.

"Tras analizar la documentación técnica presentada por el club, la concesionaria indicó que la materialización del anteproyecto no representa inconvenientes para la operación ferroviaria, ya que respeta las distancias mínimas establecidas en la Ley 2873 – Ley Nacional de Ferrocarriles", destaca a continuación.