Así quedaron los bombos para los sorteos de la Libertadores y la Sudamericana: cuándo se conocerán los grupos

Tras la clasificación de Independiente Medellín, ya están definidos los 32 equipos que disputarán la Copa Libertadores y la Sudamericana.

Con la clasificación de Independiente de Medellín a la Copa Libertadores, tras sufrir de más ante Juventud de las Piedras de Uruguay, se definió el último cupo para la fase de grupos del máximo torneo continental de clubes. Por su parte, los dirigidos por el Gallego Méndez disputarán la Copa Sudamericana.

Además del elenco colombiano, Barcelona de Ecuador, que dio el golpe al eliminar a Botafogo en Río de Janeiro, Deportes Tolima y Sporting Cristal fueron los otros tres equipos que disputarán el certamen continental tras superar con éxito la fase previa. Estos cuatro conjuntos junto con Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol y Universidad Central estarán en el bombo 4.

De esta manera, con todos los equipos clasificados a ambos certámenes, el jueves 19 de marzo a las 20:00 (hora de Argentina) en Luque, Paraguay, se llevará a cabo el sorteo donde se definirán los rivales de Boca (en la Libertadores) y de River, Racing y San Lorenzo (en la Sudamericana), entre otros.