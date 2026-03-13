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Copa CONMEBOL Libertadores

Así quedaron los bombos para los sorteos de la Libertadores y la Sudamericana: cuándo se conocerán los grupos

Tras la clasificación de Independiente Medellín, ya están definidos los 32 equipos que disputarán la Copa Libertadores y la Sudamericana.

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Quedaron definidos los bombos para el sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Quedaron definidos los bombos para el sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

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Con la clasificación de Independiente de Medellín a la Copa Libertadores, tras sufrir de más ante Juventud de las Piedras de Uruguay, se definió el último cupo para la fase de grupos del máximo torneo continental de clubes. Por su parte, los dirigidos por el Gallego Méndez disputarán la Copa Sudamericana.

Además del elenco colombiano, Barcelona de Ecuador, que dio el golpe al eliminar a Botafogo en Río de Janeiro, Deportes Tolima y Sporting Cristal fueron los otros tres equipos que disputarán el certamen continental tras superar con éxito la fase previa. Estos cuatro conjuntos junto con Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol y Universidad Central estarán en el bombo 4.

De esta manera, con todos los equipos clasificados a ambos certámenes, el jueves 19 de marzo a las 20:00 (hora de Argentina) en Luque, Paraguay, se llevará a cabo el sorteo donde se definirán los rivales de Boca (en la Libertadores) y de River, Racing y San Lorenzo (en la Sudamericana), entre otros.

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Así quedaron los bombos para el sorteo de la Copa Libertadores

Bombo 1

  • Flamengo
  • Palmeiras
  • Boca
  • Peñarol
  • Nacional (U)
  • Liga de Quito
  • Fluminense
  • Independiente del Valle

Bombo 2

  • Libertad
  • Estudiantes
  • Cerro Porteño
  • Lanús
  • Corinthians
  • Bolívar
  • Cruzeiro
  • Universitario

Bombo 3

  • Junior
  • Universidad de Chile
  • Rosario Central
  • Independiente Santa Fe
  • Always Ready
  • Coquimbo
  • Deportivo La Guaira
  • Cusco

Bombo 4

  • Universidad Central
  • Platense
  • Independiente Rivadavia
  • Mirassol
  • Barcelona (E)
  • Sporting Cristal
  • Deportes Tolima
  • Independiente Medellín

Así quedaron los bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana

Bombo 1

  • River
  • Atlético Mineiro
  • San Pablo
  • Racing
  • Gremio
  • Olimpia
  • Santos
  • América de Cali

Bombo 2

  • San Lorenzo
  • Bragantino
  • Palestino
  • Millonarios
  • Caracas
  • Vasco da Gama
  • Cienciano
  • Tigre

Bombo 3

  • Audax Italiano
  • Blooming
  • Puerto Cabello
  • Boston River
  • Montevideo City Torque
  • Deportivo Cuenca
  • Independiente Petrolero
  • Macará

Bombo 4

  • Alianza Atlético
  • Barracas Central
  • Deportivo Riestra
  • Recoleta
  • Botafogo
  • Carabobo
  • O’Higgins
  • Juventud de Las Piedras

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