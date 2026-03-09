Valentín Carboni fue operado con éxito y Racing ya trabaja para retenerlo: ¿sigue en 2027?

Valentín Carboni, que está a préstamo desde el Inter hasta fin de año, pasó por el quirófano y comenzó con la recuperación. ¿Vuelve a jugar en Racing?

La noticia que sacudió a Racing hace dos semanas tuvo este lunes un pequeño alivio: Valentín Carboni fue operado con éxito de la grave lesión que sufrió en la rodilla derecha durante una práctica del equipo dirigido por Gustavo Costas.

La cirugía se realizó en las últimas horas y desde el club de Avellaneda confirmaron que el futbolista ya recibió el alta médica. El mediocampista ofensivo, cuyo pase pertenece al Inter de Milán, se encuentra en su casa y en los próximos días iniciará el proceso de rehabilitación, que dicho sea de paso demandará varios meses.

Los plazos de recuperación estimados son de al menos siete meses, por lo que Carboni se perderá gran parte del año. Incluso existe la chance de que no vuelva a jugar con la camiseta de la Academia, ya que su préstamo se termina a fines de 2026.

El plan de Racing para retener a Valentín Carboni en 2027 De todas formas, en Racing tienen un plan: la dirigencia encabezada Diego Milito ya le habría comunicado al gigante italiano su intención de renegociar los términos del acuerdo para retener al delantero de 21 años más allá de diciembre. En ese sentido, la idea es arreglar un nuevo préstamo para que el juvenil tenga su revancha en el club, aunque eso se definirá en su determinado momento.