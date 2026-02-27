Mazazo para Racing: Valentín Carboni se rompió los ligamentos cruzados y se queda sin chances de ir al Mundial

La grave lesión sufrida por Valentín Carboni en Racing Club lo marginará varios meses de las canchas y descarta sus chances estar en el Mundial 2026.

Un mazazo sacudió a Racing Club: Valentín Carboni sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha durante un entrenamiento y deberá afrontar una larga recuperación. El volante ofensivo tendrá entre 6 y 8 meses de inactividad.

La noticia impacta fuerte porque el juvenil venía de reconstruir su carrera tras una lesión similar en la rodilla izquierda, a fines de 2024. Luego de recuperarse, había decidido dejar Europa para sumar continuidad en el fútbol argentino con la ilusión de meterse en la consideración de Lionel Scaloni.

Pésima noticia para Racing: grave lesión de Valentín Carboni

Carboni llegó a la Academia tras interrumpir su préstamo en el Genoa y con el aval de Diego Milito, que impulsó su incorporación. La idea era que el talentoso mediapunta tuviera minutos y ritmo competitivo para relanzar su carrera después de un período irregular.

La lesión, sin embargo, cambia por completo el panorama. Además del golpe deportivo para Racing, el futbolista queda prácticamente sin chances de disputar el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, ya que no llegará con continuidad suficiente para pelear un lugar en la lista.

Lionel Scaloni, preocupado por uno de sus jugadores inamovibles que salió lesionado antes de sumarse a la Selección Foto: @Argentina Lionel Scaloni, preocupado por la lesión de Valentín Carboni. Foto: @Argentina Carboni había sido parte del plantel campeón de la Copa América 2024 y aparecía como una apuesta a futuro dentro de la Selección. Ahora deberá enfocarse nuevamente en la recuperación y en volver a empezar, en otro capítulo duro para un talento que no logra escapar de la mala fortuna física.