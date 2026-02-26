Sufre Costas: la noticia que preocupa en Racing y la sorpresiva prueba que hizo el DT
De cara al choque de esta tarde frente a Independiente Rivadavia, Gustavo Costas recibió una mala noticia y ante ello sorprendió con el probable once.
Este jueves a las 17:15 horas, el Racing de Gustavo Costas tiene una prueba de fuego cuando reciba a Independiente Rivadavia, el sorpresivo líder de la zona B, en el Cilindro de Avellaneda. De cara a este partido, el DT de la Academia planeaba salir con el mismo once que igualó ante Boca en la Bombonera, pero una noticia preocupante cambió los planes.
Maravilla Martínez está entre algodones y es duda para el partido ante Independiente Rivadavia
Adrián "Maravilla" Martínez, el goleador y figura del equipo de Costas, arrastra una sobrecarga que le genera molestias y está entre algodones para jugar ante la Lepra mendocina. Sin embargo, el delantero le pidió al entrenador que lo ponga de titular.
El gran dilema pasa por si Maravilla podría jugar el próximo martes cuando Racing visite a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro. Para ese compromiso, la presencia del delantero no está asegurada por lo que en las prácticas, el DT tuvo que improvisar en el once e hizo una sorpresiva prueba.
Costas probó a Santiago Solari de delantero
Con la venta de Rocky Balboa y la falta de ritmo y estado físico de Damián Pizarro, Gustavo Costas probó a Santiago Solari de centrodelantero, algo nunca antes visto y que, por momentos, podría ocupar el puesto de Maravilla. El extremo logró consolidarse como titular durante la última temporada y se transformó en el principal socio de Maravilla tras la salida de Maximiliano Salas.
A lo largo de 2025, Solari marcó ocho tantos y finalizó como el segundo goleador del equipo. Además, de cara al encuentro frente al conjunto mendocino, el entrenador decidió incluir a Tomás Pérez, delantero centro de la Reserva que atraviesa un destacado momento.