Sufre Costas: un futbolista titular en Racing se desgarró y se pierde el choque ante la Lepra mendocina

Un jugador que fue titular en los últimos tres partidos de Racing en el Torneo Apertura se lesionó y se perderá el partido ante el líder de la zona B.

Un titular fundamental para Gustavo Costas en Racing está en duda para el choque ante Independiente Rivadavia.

Luego de lo que fue el aburrido empate sin goles ante Boca en la Bombonera, Racing se entrena pensando en el choque de este jueves a las 17:15 horas en el Cilindro de Avellaneda frente a Independiente Rivadavia, el líder de la zona B.

De cara a este encuentro, Gustavo Costas planea repetir el mismo once que salió al césped de Brandsen 805, pero en las últimas horas se puso en duda la presencia de Marcos Rojo. El defensor de 35 años fue titular en los últimos tres encuentros, pero en ninguno de ellos logró completar los 90’ minutos.

Marcos Rojo se desgarró y se pierde el choque ante la Lepra mendocina Ante el Xeneize, debió salir en el entretiempo por una molestia muscular. Ante ello, se sometió a estudios médicos para evaluar una posible lesión y los resultados arrojaron malas noticias para el CT de la Academia: desgarro en el aductor del miembro inferior derecho. De esta manera quedó completamente descartado para el partido del jueves.

Marcos Rojo Racing Marcos Rojo se desgarró y es baja en Racing. @RacingClub Sin Marcos Rojo disponible, Gustavo Costas ya analiza las posibles variantes para reemplazarlo. El gran candidato sería Franco Pardo, futbolista que ingresó en su lugar en los últimos tres partidos. Las otras dos opciones son la de Nazareno Colombo o Agustín García Basso.