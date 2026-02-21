Fuerte reclamo de Boca a Rey Hilfer por un codazo de Maravilla Martínez que no fue roja: "Están en contra de nosotros"
Jugadores y cuerpo técnico xeneize cuestionaron la decisión del árbitro de no expulsar al delantero de Racing tras un golpe sin pelota sobre Ayrton Costa.
El 0-0 entre Boca Juniors y Racing Club por el Torneo Apertura terminó envuelto en polémica. La jugada más discutida se dio a los 41 minutos del primer tiempo, cuando Adrián Martínez impactó con el brazo en el rostro de Ayrton Costa en una pelota aérea y el árbitro decidió sancionar solo con amarilla.
Para el plantel xeneize, la acción merecía expulsión. La bronca se intensificó porque, segundos después, el delantero volvió a protagonizar un forcejeo, lo que aumentó la sensación de permisividad arbitral. El juez Leandro Rey Hilfer no revisó la jugada en el VAR y dejó seguir.
La jugada en la que Boca pidió la expulsión de Maravilla Martínez
Uno de los más enojados fue Ayrton Costa, quien denunció reiteradas agresiones sin sanción acorde. “Vinieron a hacer un partido muy sucio: hoy Maravilla pegó tres veces sin pelota y le sacaron amarilla nada más. No sé qué pasa”, expresó tras el encuentro.
Ayrton Costa opinó sobre el "juego sucio" de Racing y se quejó del árbitro
En la misma línea se manifestó Milton Delgado, que también consideró que la acción era para tarjeta roja. “En la primera de Maravilla era roja. Estira la mano. Pasó la vez pasada. Fue la misma. El árbitro se va a dar cuenta después cuando lo vea”, afirmó.
La postura de Claudio Úbeda sobre la acción de Maravilla Martínez
El entrenador Claudio Úbeda tampoco ocultó su malestar. "Aprovecho para decir que para mí Maravilla debió ser expulsado. Vimos la imagen del codazo a Ayrton (Costa) y no tengo dudas de que debió haber sido roja. Enfrente teníamos a un rival que propone un juego muy físico y teníamos que contrarrestarlo", afirmó el DT de Boca.