Gimnasia perdió en casa frente a su homónimo de La Plata y no logra hacer pie en Primera división

Gimnasia y Esgrima de Mendoza perdió 1-0 frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la sexta fecha interzonal del Torneo Apertura 2026 y acumuló su cuarta derrota en los últimos cinco partidos en el certamen de la Liga Profesional de Fútbol.

El Blanquinegro tuvo la primera aproximación a los 7 minutos con un potente zurdazo desde afuera del área de Facundo Lencioni que se fue por encima del travesaño. A los 21 volvió a llegar con peligro: Franco Saavedra desbordó por la izquierda, habilitó a Lencioni en la media luna y el remate de aire del mediocampista salió desviado.

Sin embargo, en su primera ocasión clara, el Lobo platense abrió el marcador a los 28. Alexis Steimbach encaró desde la derecha hacia el centro y asistió a Marcelo Torres, quien definió dentro del área con un derechazo que se le escapó entre las piernas a César Rigamonti para el 1-0.

El conjunto mendocino reaccionó sobre el final del primer tiempo. Primero con un cabezazo de Valentino Simoni tras centro de Luciano Paredes que controló el arquero, y luego con una jugada muy clara a los 42, cuando Saavedra remató desde la puerta del área y la pelota se desvió apenas por encima del arco.

En el complemento, Gimnasia de Mendoza salió con camiseta roja por un cambio reglamentario y estuvo muy cerca del empate desde el inicio. Agustín Módica exigió al arquero con un gran cabezazo al minuto y, a los 8, Santiago Rodríguez sacó un zurdazo potente tras girar dentro del área que se estrelló en el travesaño.

Gimnasia de Mendoza debió cambiar la camiseta para el complemento Gimnasia de Mendoza debió cambiar la camiseta y ponerse la casaca alternativa en el segundo tiempo debido a que -según el árbitro- se confundían en el primer tiempo. Alfredo Ponce Mercado /MDZ

La levantada del equipo mendocino se acentuó en el complemento y a los 18 minutos volvió a generar peligro con un derechazo desde afuera del área de Ulises Sánchez que pasó muy cerca del travesaño.

El Lobo siguió yendo al frente en busca de la igualdad y, llegando a los 39', el bueno de Lencioni tuvo otra chance clara: el zurdo recibió dentro del área y sacó un zurdazo potente que el arquero Nelson Insfrán mandó al córner.

En la próxima fecha, Gimnasia de Mendoza será nuevamente local: recibirá a Independiente el martes a las 22 horas. El encuentro será arbitrado por Sebastián Zunino, con Felipe Viola a cargo del VAR y transmisión en vivo de TNT Sports.

El minuto a minuto de Gimnasia y Esgrima vs Gimnasia de La Plata