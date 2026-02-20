La genial conclusión de Pep Guardiola sobre la acusación de racismo de Vinícius a Prestianni
Guardiola se pronunció respecto del incidente de discriminación racial en Benfica-Real Madrid, pero extendió su análisis más allá dicho episodio.
El escándalo de racismo entre Gianluca Prestianni y Vinícius Jr. durante el partido de Benfica y Real Madrid por Champions League sigue conmoviendo a todo el mundo del fútbol. Distintas entidades y personalidades se han expresado respecto de este episodio, y uno de los protagonistas que más impacto lograron con sus declaraciones fue Pep Guardiola.
El entrenador del Manchester City ha estado muy involucrado en los últimos meses con distintos conflictos sociales y políticos y tuvo pronunciamientos públicos muy contundentes respecto de temas sensibles como lo que sucede en lugares como Palestina, Sudán y Ucrania. El español se ha defendido de críticas que recibió por sus posturas y aprovechó el tema de la semana para enlazarlo con la línea que venía expresando.
La gran respuesta de Pep Guardiola sobre el racismo en el fútbol
"Ya lo dije antes: no es ni tu color de piel ni dónde naciste lo que nos hace mejores o peores personas. Hay mucho que hacer aún. Es la sociedad, no solo el fútbol. El racismo está en todas partes", respondió muy elocuentemente este viernes en conferencia de prensa cuando le preguntaron por lo sucedido con Vinícius.
E hizo una pertinente acotación al tema con la que le dio mayor profundidad a su punto de vista: "Pretender que el racismo es solo por el color de la piel... El cómo te comportas es racismo; es cómo pretendes que eres mejor que los demás por muchas razones".
Finalmente, cuando le preguntaron si cree que el deporte tiene los medios para afrontar esta problemática, Pep lanzó una certera conclusión: "En las escuelas están las herramientas para combatir el racismo, no en el fútbol. Hay que pagar más a los profesores. Los profesores y los doctores tienen que ser las personas más importantes de la sociedad. Hay que pagarle más a ellos, no a los entrenadores", sentenció Guardiola con mucha altura.