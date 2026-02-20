Vuelta de Mendoza: Gonzelli ganó por segundos y la general arde antes de la montaña
Octavio Gonzelli ganó la etapa 8 por segundos y Moyano sigue líder. Todo se define en la alta montaña de la Vuelta de Mendoza.
La octava etapa ofreció un desarrollo intenso y estratégico que dejó definiciones en los últimos metros. Octavio Gonzelli (Localiza Meo) se quedó con la victoria tras un recorrido exigente que se resolvió en un cierre de alta velocidad y cabeza a cabeza. El ciclista marcó un tiempo de 3h 17m 59s y celebró su primer triunfo en la presente edición.
Detrás del ganador arribó Leo Cobarrubia, a solo 4 segundos, mientras que Facundo Ambrossi completó el podio de la jornada. El pelotón principal cruzó la meta a 1 minuto, en una etapa que mantuvo tensión constante y seleccionó el grupo en los tramos decisivos.
Clasificación general de la Vuelta de Mendoza
En la clasificación general no hubo cambios en la cima: Cristian Moyano continúa como líder, con 57 segundos de ventaja sobre Fernando Contreras y Alejandro Durán en el tercer puesto. Con este panorama, la carrera se encamina hacia la esperada etapa reina de alta montaña, donde se perfilará el desenlace de la competencia.
Declaraciones de Octavio Gonzelli ganador de la etapa
“Los chicos han trabajado para que esto pasara y pasó. Estamos muy felices. Tengo que agradecer al equipo, a la familia y a los sponsors que invierten y ponen dinero en nosotros, y a nuestras familias que ponen todo el amor para que podamos competir.
Estoy muy contento, es la primera victoria en esta Vuelta y la verdad me emociona mucho. Estoy feliz por todos los que están haciendo hinchada por nosotros”.
Vuelta de Mendoza: la “reina” de alta montaña que puede decidir la carrera
La Vuelta Ciclista de Mendoza afrontará este sábado 21 de febrero su jornada más exigente y determinante. La etapa 9, considerada la “etapa reina”, unirá Uspallata con el Cristo Redentor de los Andes, en un recorrido de 92 kilómetros íntegramente de alta montaña.
La competencia comenzará a las 9:00 y pondrá a prueba al pelotón con pendientes extremas y un final a 3.800 metros sobre el nivel del mar, condiciones que suelen marcar diferencias decisivas en la clasificación general. El trazado atraviesa el corazón de la cordillera mendocina y exige máxima resistencia física por el desnivel acumulado y la altitud.
La jornada es una de las más esperadas por equipos y aficionados. Su dureza y simbolismo la convierten en el escenario ideal para definir al ganador de esta edición, consolidando a Las Heras como epicentro del ciclismo de montaña en la provincia.