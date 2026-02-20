La confesión del DT de Real Madrid sobre Vinícius tras el escándalo con Prestianni: "Triste e indignado"

Álvaro Arbeloa contó cómo transitaron con Vinícius y el plantel los días posteriores al incidente e hizo una profunda reflexión sobre lo sucedido.

El escándalo de racismo entre Gianluca Prestianni y Vinícius Jr. sigue acaparando la agenda deportiva mundial. Numerosas figuras, medios e instituciones se han pronunciado al respecto y aún no se sabe con certeza qué medidas tomarán al respecto los organismo competentes. Por lo pronto, a días de la revancha entre Real Madrid y Benfica, todavía no hay ninguna resolución.

Por parte de la institución merengue, como era de esperarse, emitieron un contundente comunicado en el que le pidieron a la UEFA respuestas y sanciones. Y este viernes fue el propio director técnico del equipo, Álvaro Arbeloa, quien decidió alzar la voz en conferencia de prensa.

La reflexión de Álvaro Arbeloa sobre el escándalo Prestianni-Vinícius La reflexión de Álvaro Arbeloa sobre el escándalo Prestianni-Vinícius "Vinícius ha estado triste, como todos, y muy indignado", reveló el entrenador de la Casa Blanca. "Es un acto racista que no queremos que vuelva a ocurrir nunca más. Un acto que no tiene cabida ni en el deporte ni en nuestra sociedad. Tenemos una oportunidad enorme para no dejarlo pasar y seguir luchando contra esta lacra que es el racismo", reflexionó a continuación.

En cuanto a las consecuencias para Prestianni y todos los apuntados, indicó: "No me compete a mí, no es mi lugar saber cómo debe reaccionar UEFA. Sí creo que debe haber sanción. Tenemos una buena oportunidad para marcar un antes y un después. Sabemos la pasión que levanta el fútbol, pero lo que pasó es intolerable".