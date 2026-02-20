La confesión del DT de Real Madrid sobre Vinícius tras el escándalo con Prestianni: "Triste e indignado"
Álvaro Arbeloa contó cómo transitaron con Vinícius y el plantel los días posteriores al incidente e hizo una profunda reflexión sobre lo sucedido.
El escándalo de racismo entre Gianluca Prestianni y Vinícius Jr. sigue acaparando la agenda deportiva mundial. Numerosas figuras, medios e instituciones se han pronunciado al respecto y aún no se sabe con certeza qué medidas tomarán al respecto los organismo competentes. Por lo pronto, a días de la revancha entre Real Madrid y Benfica, todavía no hay ninguna resolución.
Por parte de la institución merengue, como era de esperarse, emitieron un contundente comunicado en el que le pidieron a la UEFA respuestas y sanciones. Y este viernes fue el propio director técnico del equipo, Álvaro Arbeloa, quien decidió alzar la voz en conferencia de prensa.
Te Podría Interesar
La reflexión de Álvaro Arbeloa sobre el escándalo Prestianni-Vinícius
"Vinícius ha estado triste, como todos, y muy indignado", reveló el entrenador de la Casa Blanca. "Es un acto racista que no queremos que vuelva a ocurrir nunca más. Un acto que no tiene cabida ni en el deporte ni en nuestra sociedad. Tenemos una oportunidad enorme para no dejarlo pasar y seguir luchando contra esta lacra que es el racismo", reflexionó a continuación.
En cuanto a las consecuencias para Prestianni y todos los apuntados, indicó: "No me compete a mí, no es mi lugar saber cómo debe reaccionar UEFA. Sí creo que debe haber sanción. Tenemos una buena oportunidad para marcar un antes y un después. Sabemos la pasión que levanta el fútbol, pero lo que pasó es intolerable".
Por último, se refirió a cómo se desarrollaron los eventos durante el partido: "Fue decisión de Vini el volver al campo y seguir jugando. Si hubiese dicho que no quería seguir jugando, nos hubiéramos ido todos", aseguró Arbeloa. Y concluyó reivindicando la actitud de sus dirigidos ante los acontecimientos: "No hay ningún título ni ninguna victoria que me vaya a hacer sentir más orgulloso que como me sentí el martes por cómo reaccionaron todos los compañeros".