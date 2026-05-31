La reacción de Manu Ginóbili al triunfo de San Antonio Spurs, finalistas de la NBA: "¡Increíble lo de este equipo!"

La clasificación de San Antonio Spurs a las Finales de la NBA después de más de una década desató la euforia de sus fanáticos alrededor del mundo. Entre ellos, uno muy especial: Emanuel Ginóbili , que siguió de cerca el triunfo por 111-103 ante Oklahoma City Thunder en el séptimo juego de la final de la Conferencia Oeste.

Apenas terminó el partido, el bahiense expresó toda su emoción en redes sociales. “Espectacular! Los Spurs de nuevo a la final de la NBA! Qué emoción! Increíble lo de este equipo!! 4 más! Go, Spurs, go!!!”, escribió en su cuenta de X. El mensaje rápidamente se volvió viral y fue celebrado por miles de hinchas que compartieron la alegría por el regreso de la histórico franquicia a la definición por el título.

Espetacular! Los @Spurs de nuevo a la final de la NBA! Qué emoción! Increíble lo de este equipo!! 4 más! Amazing! The @Spurs are going back to the NBA Finals! So so so cool what this young team accomplished. Just 4 more now!

Lejos de quedarse ahí, Ginóbili volvió a publicar minutos más tarde con una reflexión cargada de sentido de pertenencia. “Digámoslo otra vez... ¡Los Spurs son los Campeones de la Conferencia Oeste! ¡Mi primera vez como hincha!”, comentó el exescolta argentino, que ahora vive esta nueva etapa desde afuera de la cancha.

Como tercer y último posteo, Manu compartió que quedó marcada: el espectacular bloqueo de Luke Kornet que frenó una conversión rival en un momento decisivo del game. “¡Esta fue la jugada que ganó el partido! ¡Lo cambió todo!! ¡Luuuuuuuuke!!“, publicó el argentino, exaltado y como si fuera un fanático más.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/manuginobili/status/2060935957772145133&partner=&hide_thread=false This one was the game-winning play! It changed everything!!

Luuuuuuuuke!! https://t.co/wPXKlvJ2XW — Manu Ginobili (@manuginobili) May 31, 2026

Los Spurs vuelven a una serie decisiva tras 12 años

Más allá de las reacciones, el triunfo tuvo un enorme valor deportivo para San Antonio. El equipo dirigido por Mitch Johnson logró recuperarse de una serie que había quedado cuesta arriba cuando Oklahoma City se adelantó 3-2. Sin embargo, los Spurs ganaron los dos encuentros decisivos y completaron una remontada que les permitió quedarse con el título de la Conferencia Oeste.

Ahora, la franquicia texana buscará coronar este renacer con un nuevo campeonato. La última vez que disputó unas Finales fue en 2014, cuando conquistó el anillo frente a Miami Heat. Doce años después, San Antonio vuelve a estar entre los dos mejores equipos de la NBA y sueña con escribir otro capítulo dorado de su historia.