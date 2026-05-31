Lucas Zelarayán reveló el motivo médico por el que se descompensó en pleno partido de Copa Argentina: "Ya me había pasado"
Tras el susto enorme en cancha, Lucas Zelarayán habló en conferencia y explicó los motivos de la dramática escena que protagonizó en Santiago del Estero.
La clasificación de Belgrano a los octavos de final de la Copa Argentina quedó en segundo plan debido al susto que protagonizó Lucas Zelarayán. El capitán del Pirata sufrió una descompensación durante el partido frente a Gimnasia de Jujuy y generó un momento de tensión máxima en Santiago del Estero.
Qué dijo Zelarayán tras el susto por su descompensación
Tras la escena que generó mucha preocupación tanto dentro como fuera de la cancha -incluso debió ingresar la ambulancia al campo de juego a modo de precaución-, el Chino habló en conferencia y reveló su diagnóstico: “Estuve hablando un poco con el doctor y los médicos que me atendieron, que la verdad les agradezco mucho, fue una hipoglucemia: tenía la glucosa muy baja”.
El máximo referente del club cordobés reconoció que venía de atravesar días intensos después de los festejos por la histórica consagración de Belgrano en el Torneo Apertura. “Obviamente que fue una semana muy difícil, días de mucho festejo... pero bueno, ya hace tres días que veníamos entrando en este partido y con un buen descanso”, señaló, como uno de los posibles motivos.
Además, Zelarayán profundizó: "Yo no soy de consumir mucha glucosa, lo hablaba recién con los médicos. Se me bajó el azúcar. Es una lástima, me pone un poco triste porque no me gustó lo que pasó, la preocupación que está teniendo toda mi familia y toda la gente de Belgrano. Así que nada, ahora me vuelvo con el plantel y seguiremos analizándolo, pero muchas gracias a todos por la preocupación".
Sin embargo, la revelación más llamativa llegó cuando confesó que no fue la primera vez que atravesó una situación similar. "Me había pasado el año pasado en mi casa, que también tuve que correr al médico con mi señora porque tuve una descompensación. Por eso no quiero decir que fue solamente por esta semana, ya me había pasado. Me hice un montón de estudios con los médicos del club y en el sanatorio de ese momento, estando de vacaciones. Esta semana volveremos a hacer los estudios correspondientes. Una lástima, una lástima para mí, porque había vivido una semana soñada logrando el título y quería terminarla bien".