Lucas Zelarayán reveló el motivo médico por el que se descompensó en pleno partido de Copa Argentina: "Ya me había pasado"

Tras el susto enorme en cancha, Lucas Zelarayán habló en conferencia y explicó los motivos de la dramática escena que protagonizó en Santiago del Estero.

La clasificación de Belgrano a los octavos de final de la Copa Argentina quedó en segundo plan debido al susto que protagonizó Lucas Zelarayán. El capitán del Pirata sufrió una descompensación durante el partido frente a Gimnasia de Jujuy y generó un momento de tensión máxima en Santiago del Estero.

Qué dijo Zelarayán tras el susto por su descompensación Tras la escena que generó mucha preocupación tanto dentro como fuera de la cancha -incluso debió ingresar la ambulancia al campo de juego a modo de precaución-, el Chino habló en conferencia y reveló su diagnóstico: “Estuve hablando un poco con el doctor y los médicos que me atendieron, que la verdad les agradezco mucho, fue una hipoglucemia: tenía la glucosa muy baja”.

El máximo referente del club cordobés reconoció que venía de atravesar días intensos después de los festejos por la histórica consagración de Belgrano en el Torneo Apertura. “Obviamente que fue una semana muy difícil, días de mucho festejo... pero bueno, ya hace tres días que veníamos entrando en este partido y con un buen descanso”, señaló, como uno de los posibles motivos.

Las palabras de Zelarayán tras descompensarse en pleno partido de Belgrano. Las palabras de Zelarayán tras descompensarse en pleno partido de Belgrano. Video: ESPN Además, Zelarayán profundizó: "Yo no soy de consumir mucha glucosa, lo hablaba recién con los médicos. Se me bajó el azúcar. Es una lástima, me pone un poco triste porque no me gustó lo que pasó, la preocupación que está teniendo toda mi familia y toda la gente de Belgrano. Así que nada, ahora me vuelvo con el plantel y seguiremos analizándolo, pero muchas gracias a todos por la preocupación".