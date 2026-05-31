El Turco Mohamed ganó la Concachampions con Toluca: su particular respuesta sobre la chance de dirigir a Boca

En el mundo Boca es muy común que, siempre que esté libre el puesto de DT, suene el nombre de Antonio Mohamed como uno de los máximos candidatos. Sin embargo, el Turco no para de agigantar su figura en México y la chance de llegar al banco xeneize se desvanece cada vez más.

Este sábado por la noche, el Toluca se consagró campeón de la Concachampions al vencer por penales a Tigres en una final infartante. Así, el entrenador argentino levantó el quinto título consecutivo en los últimos 12 meses y logró meter a sus dirigidos en la Copa Intercontinental, además de clasificarlo al Mundial de Clubes 2029.

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En medio de los festejos, Mohamed dejó más claro que nunca cuál es su prioridad para lo que viene. “Todo lo que significa este triunfo (ante Tigres) trae a consecuencias programar un buen semestre para poder seguir compitiendo al alto nivel. Los grandes equipos y los grandes nos van a exigir al máximo, entonces nosotros no nos podemos relajar y tenemos que ir otra vez por todo lo que jugamos. Por lo menos de mi parte, no lo voy a permitir y el plantel lo sabe”, afirmó tras la consagración del equipo azteca.

En realidad, la postura del exitoso técnico ya había quedado clara incluso antes de jugar la final. El viernes, en la previa del encuentro decisivo, fue consultado sobre su continuidad y respondió sin vueltas. “Tengo dos caminos: o sigo acá en Toluca o me voy a mi casa a descansar. Lo más seguro es que me quede acá porque estoy muy contento”.

Mohamed descartó la chance de dejar Toluca para ser el nuevo DT de Boca. Mohamed descartó la chance de dejar Toluca para ser el nuevo DT de Boca. Video: TUDN

Como era de esperar, también apareció la pregunta que suele perseguirlo desde hace años: la posibilidad de dirigir a Boca. El Turco escuchó la consulta y eligió una respuesta más que contundente para despejar cualquier especulación. “¿Si me llama Boca? La vida tiene momentos. Vos tenés un camino que te manejás en la vida y hay que ser congruente y consecuente con lo que decís y con lo que hacés. Mi plan A es quedarme en Toluca”, afirmó, casi que descartando por completo la chance de volver a la Argentina.