Dembélé salió lesionado en la final de la Champions y encendió las alarmas en Francia a días del Mundial

La final de la UEFA Champions League dejó una preocupación inesperada para la selección de Francia . Ousmane Dembélé , una de las principales figuras del seleccionado de Didier Deschamps, debió abandonar el campo de juego antes del inicio del alargue durante el duelo entre PSG y Arsenal.

El delantero francés había tenido un papel determinante en el partido al convertir el penal que significó el empate parcial para el conjunto parisino. Sin embargo, con el correr de los minutos comenzó a evidenciar problemas físicos y terminó siendo reemplazado por Gonçalo Ramos.

La lesión llega en el peor momento posible para Deschamps . Francia debutará en el Mundial 2026 dentro de 17 días y Dembélé aparece como una de las piezas más importantes del ataque junto a Kylian Mbappé.

Durante gran parte del segundo tiempo, las cámaras mostraron a Dembélé recibiendo atención médica y masajes en distintos sectores del campo. Además, se lo observó utilizando hielo y realizando movimientos con visibles signos de incomodidad física.

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La situación se agravó en los minutos finales del tiempo reglamentario, cuando empezó a tener dificultades para desplazarse con normalidad. Ante ese escenario, Luis Enrique decidió reemplazarlo antes del inicio del tiempo suplementario para evitar riesgos mayores.

Un antecedente que preocupa

El gol de penal de Dembélé para el empate del PSG ESPN

La inquietud aumenta porque el atacante venía de recuperarse recientemente de una lesión muscular sufrida el 18 de mayo durante un partido de la Ligue 1 frente al Paris FC. A pesar de llegar con lo justo desde lo físico, logró ponerse a disposición para disputar la final de la Champions.

Ahora habrá que esperar los estudios médicos para determinar si se trata solamente de una sobrecarga producto del desgaste o de una nueva lesión muscular. Por el momento, ni el PSG ni la Federación Francesa dieron a conocer un parte oficial.