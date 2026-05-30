En vivo: Godoy Cruz cae 1-0 con Estudiantes de Caseros y se ubica en el séptimo puesto de su zona

Godoy Cruz pierde con el Pincha de Caseros en Buenos Aires, pero sigue en zona de clasificación al Reducido.

Martín Pino (9) es el goleador de Godoy Cruz y el máximo artillero del campeonato con siete conquistas.

Godoy Cruz pierde 1-0 con Estudiantes de Buenos Aires, en el estadio Ciudad de Caseros, por la fecha 16 de la Primera Nacional. El equipo mendocino intentará sumar de a tres para continuar en la pelea por los primeros puestos de la Zona A.

El Tomba llega ubicado en la sexta posición con 22 puntos, producto de cinco victorias, siete empates y apenas dos derrotas, y está a solo tres unidades del líder Deportivo Morón. Del otro lado, Pincha de Caseros atraviesa una campaña irregular y marcha 12° con 16 puntos.

El primer tiempo en Caseros Godoy Cruz generó la primera situación de riesgo a los 10 minutos, con un remate de Tomás Pozzo que Nicolás Campisi desvió y luego volvió a intervenir para quedarse con el rebote ante Nahuel Ulariaga.

La respuesta de Estudiantes llegó a los 23, cuando Roberto Ramírez salvó su arco tras un derechazo de Facundo Ardiles y, en la continuidad de la jugada, Rodrigo Melo estrelló su remate contra el palo.

Sobre el cierre de la etapa inicial, Misael Sosa tuvo una chance clara para el Tomba, pero Campisi salió rápido y despejó con los pies antes de que el delantero pudiera definir.