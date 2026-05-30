Graves incidentes en París durante la final de la Champions entre PSG y Arsenal
Hubo enfrentamientos entre hinchas del PSG y la policía en las inmediaciones del Parque de los Príncipes durante la definición de la Champions.
Mientras PSG y Arsenal disputaban la final de la Champions League en Budapest, la atención también se trasladó a las calles de París. En las inmediaciones del Parque de los Príncipes se registraron incidentes entre hinchas del conjunto francés y la policía, en una jornada marcada por un fuerte operativo de seguridad.
Los disturbios comenzaron durante el primer tiempo y se intensificaron tras los goles del encuentro. Las imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales mostraron corridas, enfrentamientos y efectivos policiales utilizando gases lacrimógenos para dispersar a grupos de simpatizantes.
Un operativo reforzado por antecedentes recientes
Las autoridades francesas habían reforzado la seguridad ante la posibilidad de incidentes. Según informó el Ministerio del Interior, se desplegaron unos 8.000 policías y gendarmes, además de 2.500 bomberos, una cifra superior a la utilizada en la final de la temporada pasada.
El punto principal de concentración de los hinchas fue el Parque de los Príncipes, donde miles de personas siguieron el partido a través de pantallas gigantes. Sin embargo, los festejos y las aglomeraciones derivaron en distintos episodios de tensión con las fuerzas de seguridad.
Detenciones y controles durante la final
De acuerdo con información publicada por medios franceses, se registraron decenas de detenciones por disturbios mientras se desarrollaba el partido en Hungría. Además, se realizaron más de 1.500 controles policiales en distintos puntos de la capital francesa.
También fueron secuestradas antorchas y artefactos pirotécnicos, mientras que se reportaron algunos daños materiales menores, entre ellos actos de vandalismo sobre mobiliario urbano y paradas de colectivos.