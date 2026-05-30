Graves incidentes en París durante la final de la Champions entre PSG y Arsenal

Hubo enfrentamientos entre hinchas del PSG y la policía en las inmediaciones del Parque de los Príncipes durante la definición de la Champions.

Disturbios, corridas y detenidos en París durante la final de la Champions entre PSG y Arsenal.

Mientras PSG y Arsenal disputaban la final de la Champions League en Budapest, la atención también se trasladó a las calles de París. En las inmediaciones del Parque de los Príncipes se registraron incidentes entre hinchas del conjunto francés y la policía, en una jornada marcada por un fuerte operativo de seguridad.

Los disturbios comenzaron durante el primer tiempo y se intensificaron tras los goles del encuentro. Las imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales mostraron corridas, enfrentamientos y efectivos policiales utilizando gases lacrimógenos para dispersar a grupos de simpatizantes.

Un operativo reforzado por antecedentes recientes Disturbios y detenidos en París mientras PSG jugaba la final de la Champions Disturbios y detenidos en París mientras PSG jugaba la final de la Champions. @AnthoDepe

Las autoridades francesas habían reforzado la seguridad ante la posibilidad de incidentes. Según informó el Ministerio del Interior, se desplegaron unos 8.000 policías y gendarmes, además de 2.500 bomberos, una cifra superior a la utilizada en la final de la temporada pasada.

El punto principal de concentración de los hinchas fue el Parque de los Príncipes, donde miles de personas siguieron el partido a través de pantallas gigantes. Sin embargo, los festejos y las aglomeraciones derivaron en distintos episodios de tensión con las fuerzas de seguridad.