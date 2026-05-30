Luis Enrique ganó su tercera Champions League y es el segundo DT más ganador del torneo: quién es el único que lo supera

Con la Champions ganada con Barcelona y el bicampeonato conseguido con PSG, Luis Enrique comparte el segundo lugar con otros tres entrenadores.

Luis Enrique sigue haciendo historia en Europa. Tras romper con el maleficio internacional del cuadro de la capital francesa el año pasado ante el Inter de Milán, este sábado coronó al Paris Saint-Germain bicampeón de la Champions League al vencer al Arsenal por penales en la final disputada en el Púskas Aréna de Budapest.

La de hoy fue la tercera Orejona que levanta en su carrera como director técnico. Además a las 2 ganadas con el PSG en 2025 y 2026, ya se había consagrado por primera vez en 2015 con el inolvidable Barcelona de la MSN (Messi-Suárez-Neymar). De este modo, se posiciona como el segundo entrenador más ganador del certamen en la historia.

Carlo Ancelotti es el único DT con más Champions que Luis Enrique Ancelotti ganó su quinta Champions League como entrenador. Foto: EFE Carlo Ancelotti es el DT más ganador de la Champions con 5 Orejonas. EFE

Como no podía ser de otra manera, el único que lo supera es el inigualable Carlo Ancelotti, que ganó nada menos que 5 campeonatos de Europa: 2 con el Milan (2003 y 2007) y 3 con el Real Madrid (2014, 2022 y 2024). Además, fue subcampeón con Il Diavolo en 2005 y, como para agigantar todavía más su figura, había ganado otras 2 como jugador con el elenco rossonero en 1989 y 1990.

Luis Enrique comparte el segundo lugar del listado de los más ganadores con otros tres entrenadores que ganaron 3 Champions: Pep Guardiola (2009 y 2011 con Barcelona y 2023 con Manchester City), Bob Paisley (1977, 1978 y 1981 con Liverpool) y Zinedine Zidane (2016, 2017 y 2018 con Real Madrid).