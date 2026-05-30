La picante cargada del Chelsea al Arsenal luego de la final de Champions perdida ante PSG

Tras la derrota en el duelo decisivo por la Champions, el Chelsea no dejó pasar la oportunidad de burlarse del Arsenal, su más grande rival.

Pese a su histórica campaña, en la que volvió a ganar la Premier League después de 22 años, el Arsenal no pudo coronar el año con la tan ansiada consagración europea. Este sábado cayó en la final de la Champions League ante Paris Saint-Germain y volvió a quedarse con las manos vacías.

Es la segunda final que disputa en su historia, tras haber perdido la de 2006 contra Barcelona, y continúa así como el único equipo grande de Inglaterra que todavía no pudo levantar la Orejona. Algo muy distinto con lo que pasa con principal rival, el Chelsea, que a falta de una tiene dos en sus vitrinas.

La cargada del Chelsea al Arsenal Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ChelseaFC/status/2060799350960447913?s=20&partner=&hide_thread=false Come and visit London’s Home of Trophies.



Book your Stadium Tour at Stamford Bridge now. — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 30, 2026 En ese sentido, los Blues no dejaron pasar la oportunidad de burlarse de los Gunners y compartieron un picante posteo en sus redes sociales inmediatamente después de que terminara la final: "Ven y visita la Casa de los Trofeos de Londres. Reserva ahora tu Tour del Estadio en Stamford Bridge", reza la publicación, en la que se ve en primer plano el trofeo de la Champions.

Además de los 2 títulos en el máximo certamen de clubes del Viejo Continente conseguidos en 2012 y 2021, los Leones londinenses ostentan también 2 Europas Leagues (2013 y 2019, esta última obtenida contra el propio Arsenal), 2 Mundiales de Clubes (2021 y 2025), 2 Recopas de Europa (1971 y 1998), 2 Supercopas (1998 y 2021) y 1 Conference League (2025). Un impresionante contraste respecto de sus vecinos, que en su palmarés internacional solo cuentan con la Recopa de Europa de 1994.