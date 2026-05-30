Los lapidarios memes tras la derrota de Arsenal en la final de la Champions ante el PSG

PSG se consagró campeón de la UEFA Champions League por segundo año consecutivo tras superar al Arsenal en una definición cargada de tensión. Los ingleses habían arrancado mejor y lograron ponerse en ventaja, pero no pudieron sostener el resultado y terminaron cayendo en los penales.
La derrota golpeó fuerte a los hinchas de los Gunners y también despertó la creatividad de los usuarios en las redes sociales con los desopilantes memes. Muchos recordaron la final perdida ante Barcelona en 2006 y otros apuntaron directamente a la falta de títulos internacionales del conjunto londinense, que volvió a quedar a las puertas de la gloria europea.
Los mejores memes de la derrota de Arsenal en la final de la Champions League
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Encu5Futbol/status/2060800843138359761&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GravesenFunado/status/2060799342227632527&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Lagusneta/status/2060799051407196623&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ChelseaBo7/status/2060798928346395052&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElderRodriguezA/status/2060810071752200415&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/canuto_moyiya/status/2060807966475821415&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/flossybball/status/2060806184806822247&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UTD_Anna_/status/2060800407689892131&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/metroadelantado/status/2060802288201945240&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/canuto_moyiya/status/2060804696978141612&partner=&hide_thread=false