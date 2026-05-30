Los lapidarios memes tras la derrota de Arsenal en la final de la Champions ante el PSG

La derrota golpeó fuerte a los hinchas de los Gunners y también despertó la creatividad de los usuarios en las redes sociales con los desopilantes memes. Muchos recordaron la final perdida ante Barcelona en 2006 y otros apuntaron directamente a la falta de títulos internacionales del conjunto londinense, que volvió a quedar a las puertas de la gloria europea.