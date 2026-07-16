Polémico: la verdad detrás del video de la hamburguesa triple que desató una ola de memes

Pidió una hamburguesa triple en la primera cita y el video desata una ola de memes en redes sociales.

Pedir comida no debería ser un problema. Sin embargo, un video sobre una primera cita desató una intensa discusión y de memes en las redes sociales por un pedido inesperado. Le llaman el "princeso de la hamburguesa".

El debate por la hamburguesa triple La polémica comenzó cuando un hombre se quejó públicamente de su acompañante tras la primera cita. Él consideró un abuso que ella ordenara una hamburguesa triple en lugar de algo más sencillo.

Para el protagonista de la historia, este plato resultó costoso e inapropiado para un encuentro inicial. Su descontento escaló rápido cuando decidió publicar un video llamando "bandida" a la mujer por su elección en el menú.

La respuesta de los usuarios no se hizo esperar y el término se convirtió en tendencia. Lejos de apoyar al hombre, miles de personas lo criticaron y llenaron las plataformas con burlas y memes creativos.

La mayoría de los comentarios defienden a la mujer bajo el argumento de que una hamburguesa es un plato común. Muchos afirmaron que invitar a alguien implica aceptar sus gustos sin juzgar el precio.